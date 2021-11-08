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連16紅！10月出口破400億元 前10月出進口同創新高

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
財政部統計處今天公布，10月出口上升至401.4億美元的空前規模，年增24.6%，連續16個月正成長。圖／本報資料照片
財政部統計處今天公布，10月出口上升至401.4億美元的空前規模，年增24.6%，連續16個月正成長。圖／本報資料照片

國際經貿動能持續擴張、原物料行情居高，科技新品陸續推出與數位轉型商機熱度不減，以及年終消費旺季帶動下，財政部統計處今天公布，10月出口上升至401.4億美元的空前規模，年增24.6%，連續16個月正成長；伴隨出口引申需求、半導體與自動化設備購置增加，進口為340.2億美元創單月次高，年增37.2%。

累計今年1至10月出、進口值雙雙提前改寫全年新高紀錄，分別較上年同期增30.0%、33.7%。展望未來，財政部指出，疫苗接種率漸次提升、主要國家推動振興政策，全球經濟持續邁向復甦，支撐我國出口規模逐季走高，資本設備進口大幅擴增也顯見廠商積極投資，加以中國大陸與歐美年底採購旺季屆臨，均可望維繫我國外銷動能。

新冠變種病毒擴散風險、美中貿易與科技紛爭、中國大陸實施能耗雙控政策後續變化，則是未來出口主要三大變數。

財政部表示，10月主要貨品出口中，基本金屬及其製品出口大增65.2%，創歷來最大增速，主因各國基建需求帶動、中國大陸粗鋼減產影響，且鋼價仍居高點。資通與視聽產品雖受制長短料問題，但智慧裝置、雲端應用推升伺服器、顯示卡、筆電等需求延續，年增26.9%，前述兩貨類出口值皆已連續4個月創高。累計1至10月，電子零組件、資通與視聽產品出口規模均超越歷年全年水準，各年增26.9%、25.8%。

在出口市場方面，10月對主要市場出口續呈雙位數揚升，且對美國、歐洲、日本規模值均創單月新高，其中對歐洲年增44.8%最為顯著，對美、日各年增29.4%、23.1%；對東協、中國大陸與香港分別增24.7%、14.3%。累計前10月對五大市場出口規模皆為歷年同期最佳，其中對陸港、美、日均提前刷新歷史高點，各增26.5%、29.1%、23.3%，對歐洲、東協年增率分別達36.6%、33.1%。

財政部

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