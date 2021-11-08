「買米也漲了」 台經院長張建一：是物價上漲不是通膨

台灣十月消費者物價指數（CPI）2.58%，通膨壓力持續升溫，但台經院院長張建一認為，目前通膨問題是因為供應鏈影響生產，台灣下半年物價比較有壓力，會不會造成物價全面上漲，還要觀察，但不應說是通膨；他相信供應鏈恢復穩定，以及運價下跌，原物料就會往下，「大家不用擔心通膨」。

至於躉售物價指數（WPI）年增率高達14.78%，創下二次石油危機以來最大漲幅。張建一表示，2017年油價也曾漲到140美元以上，WPI當時也有到十幾，但物價並無大變動；WPI是上游廠商進口成本，要看廠商是否轉嫁到下游。從歷史資料來看，不是WPI高，CPI就高，台灣不會大幅度通膨，原因是與民生物資有關的價格都是政府管控，包括水、電、油等，甚至高鐵價格，這部分就占物價2成。

張建一表示，目前主要是進口價格上漲帶動CPI，「我自己昨天去買米也漲了」，如果疫情穩定，供應鏈恢復，供給充足就會往下，「大家不用擔心通膨」。此外，明年基本工資上漲及軍公教調薪，過去研究顯示，與物價沒有太大關聯。

全球經濟因為美國縮減債務規模，明年可能升息等因素出現變數，張建一表示，他在1997年到台經院至今，歷經過.com泡沫、金融風暴等，那時全世界也都認為要崩盤了，但只要是各國財政政策，錢可以解決的事都不是大問題，人類還是順利度過，美國若升息美元可能撤出新興市場，但動盪是短期，政策都能夠解決，大家應該關注在疫情問題。

他說，經濟學人列舉2022年影響經濟十大風險，大部分都不會發生，但中國就占四個，是最大變數，「中國會是全世界最關注的議題」，包括美中貿易戰，因此他最擔心的是兩岸，另一個則是疫情變動，其他只要是貨幣及財政政策可以解決，都不是問題。

張建一表示，目前美國及其他國家都要大內需，美國也為了進口原物料降低中國關稅，因為中國仍是全世界重要供應鏈，即使很多廠商將生產基地移往東南亞，但是大部分中間材及零組件仍要中國供應。