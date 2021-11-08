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台經院大幅上修今年經濟成長率6.10%、2022年破四

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天發布2022年經濟景氣展望研討會，會中公布2022年全年經濟成長率（GDP）為4.10%，並大幅上調今年經濟預測為6.10%，較7月預測增加0.7個百分點，也是國內主要智庫最樂觀。台經院表示，明年景氣維持熱絡，出口及民間投資雖然仍強勁，但今年基期已高，因此明年經濟成長主要仰賴民間消費支撐。台經院長張建一表示，若疫情更加改善，民間消費大爆發，經濟成長率還會高於4.10%。

台經院今天舉行「2022年景氣展望與產業趨勢研討會」，並同步發布經濟預測，不但上修今年經濟預測破6，對明年經濟也樂觀展望，可望破4。

台經院認為，明年全球經濟表現穩健，科技應用產品及傳產貨品需求依舊暢旺，加上國內疫情獲控制，內需服務業業績逐月恢復，失業情況也獲得改善，加上政府陸續推出多項振興經濟政策，均有助於帶動內需表現。

民間消費部分，近期國內疫苗覆蓋率快速提升，每日確診病例數已降至個位數甚至多次出現零確診，有助於管制措施降級，以及政府適時推出振興措施帶動下，且基本生活費調高有助於提高民眾綜所稅扣除額，挹注家庭可支配所得增加，加上2021年比較基期偏低，可望帶動民間消費強勁反彈，民間消費將為台灣2022年經濟成長主要動能，預測2022年民間消費成長率為5.03%，較2021年修正後成長率0.32%增加4.71個百分點。

在固定資本形成方面，台經院分析，2022年國內半導體龍頭大廠、電動車及工具機等相關供應鏈業者持續擴張資本支出，加上5G、綠能投資逐漸升溫，有助於維持民間投資成長續強，然儘管成長動能雖將延續，不過2021年比較基數較高，2022年成長率及貢獻度將明顯下滑，故預測2022年固定資本形成成長率為3.39%，較2021年修正後成長率10.21%減少6.82個百分點，其中民間投資2022年為3.10%，較2021年修正後成長率12.76%減少9.66個百分點。

張建一表示，雖然台經院預測值是國內智庫最樂觀，但因為台經院經濟預測已經重新建構總體計量模型，從美中貿易戰、疫情以來，相關預測都很接近實際值。

他說，雖然出口方面明年會受今年基期高因素影響，但科技大廠仍會布局新世代需求，高階運算、5G、AI等新興需求，即使出口基期已墊高，但應不會衰退。

物價部分，台經院表示，儘管近期全球原油、天然氣等能源價格走高，且短期內供應鏈依舊緊張，加劇市場對通膨擔憂。但展望2022年，2021年以來強勁的商品消費需求恐難以持續下去，且因疫情影響的供應端干擾因素可望逐漸改善，加上高基期因素，有助於2022年國內的通膨維持溫和成長，故預測2022年CPI成長率為1.52%。

對於明年經濟發展重要變數，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，未來要注意三個變數，首先是變種病毒可能愈來愈難防堵，疫苗接種率必須再提高到八成以上；其二，供應鏈不穩定因素來自天災、塞港，基礎設建設不夠如半導體及疫情，廠商因應方法不是要多備庫存，就是分散生產；其三、貨幣及財政政策可能退場，無論是寬鬆走向中性，財政政策也可能變成緊縮，要小心各國財政政策。

他說，台灣出口雖是十幾年最好的一年，仍要注意疫情及供應鏈不穩定，明年是經濟更有挑戰的一年。

台經院 疫情

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