台灣申入CPTPP什麼該妥協？王美花明示萊豬in、核食out

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外界認為台灣對核食態度是關鍵條件之一。經濟部長王美花今（8）日受訪時表示，「核食當然不會進口」，但她對萊豬進口態度不同，強調開放萊豬，是為了「讓世界看到台灣為了符合（CPTPP）高標準努力」。

經濟日報今日舉辦「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」，王美花會前受訪時被問到，台北市長柯文哲認為真正對台灣申入CPTPP影響較大的是核食，而非萊豬；王美花表示，針對萊豬公投議題，政府強調的是「讓有符合國際標準的豬肉可以進口」，這是讓世界看到台灣正在為了符合CPTPP的高標準去努力，但是「核食當然不會進口」，這部分「都要用科學證據來做相關的規定」。

王美花於致詞時也提到，台灣想要加入CPTPP，這對政府來說，是高難度的、要努力的問題，因為台灣的政治原因，讓台灣要跟任何國家談自貿協定時，都有政治障礙，例如中國大陸會跟對方提一中原則、台灣不能跟對方談自貿協定等，讓台灣即使是這麼重要的供應鏈體系，卻因為政治原因受到阻礙與干擾。

王美花指出，台灣除了已經遞交CPTPP申請，加上一些國家支持，是「有機會加入」的，如果台灣能一次跟11國簽署FTA，就能讓很多需要關稅的產品可以有比較平等的競爭、也能開啟許多產業合作，這也是為什麼台灣很希望能加入。而在遞交申請前，在與很多國家非正式諮商時，每個會員國都提到「這是高標準協定」，需要更開放，會員國們更表示「台灣要準備好」，才可以談關稅減讓。

王美花說，遵守國際法規是台灣強項，在中國大陸同時申請的情況下，會員國審查時，若能比較出兩岸間「台灣有沒有更符合標準」，這樣才有利基，否則以台灣被中國大陸打壓的情況來說，若與中國大陸的國際標準符合程度差不多，一樣會被挑戰，更不要說下一階段具體談判項目了。