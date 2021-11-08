關係空前絕好 沈榮津：多平台交流成台美BTA動能

經濟日報今（8）日舉辦「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」，行政院副院長沈榮津以影片方式致詞。他提到，台美空前絕好，去年舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），今年6月再舉行第十屆「貿易暨投資架構協定」（TIFA），可望進一步洽談雙邊貿易協定（BTA）的動能。

沈榮津致詞時談到台美關係，表示台美關係緊密合作商機無限，雙方關係現在空前良好，雙方在經貿上已累積多年互信跟默契，迄今互動交流日趨緊密，重要性更甚以往。台美去年9月簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，擴展台美雙方在新南向國家及印太地區的合作機會。

去年11月召開EPPD，就供應鏈、5G、科學跟技術、電信安全、基礎建設合作等進行廣泛的交流。今年2月舉行太美半導體供應鏈的合作情形座談會，台美在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，為雙方奠定在半導體的產業的領導地位。今年6月台美舉行第10屆TIFA擴大台美投資、貿易及供應鏈的安全等領域合作，可望進一步洽談BTA的動能。

除了上述交流管道外，台灣也持續透過台美數位經濟論壇（DEF）以及全球合作暨訓練架構（GCTF）等平台來深化雙方經貿合作，為產業界爭取合作跟商機。

至於產業外合作，沈榮津也補充，今年6月初美國跨黨派官員和議員搭機來台，更捐贈250萬劑疫苗，10月底再送150萬劑，充分展現美國政府及國會對台灣的支持。

沈榮津結論時表示，美國是台灣第二大貿易夥伴，雙方經貿關係密切，美國同時也是全球高科技發展的龍頭，台灣則在科技供應鏈擁有深厚的實力，更是美國可信賴安全的合作對象。

台美雙方產業在半導體、通信、AI等尖端科技產業，以及綠能創新產業、健康戰備產業等方面合作密切。台灣更是美國打造安全韌性供應鏈的重要夥伴，雙方應繼續攜手向前。

而談到台灣今年經濟發展，沈榮津說，台灣去年在全球疫情下最壞年代竟然拚出最好的成績，經濟成長率3.12%，連續兩年位居亞洲四小龍之首。今年台灣面對諸多挑戰，在政府跟民間共同努力下，商品出口廠暢旺及國內投資熱絡，行政院主計總處統計，上半年台灣經濟成長為8.31%，高於其餘亞洲四小龍國家，預估全年5.88%，可望創11年新高；倘若再加上五倍券的點火效果，活絡內需市場，全年經濟成長率可挑戰6%。

另外，穆迪（Moodys）、標準普爾（S&P）、惠譽（Fitch）等三大國際信用評等機構今年2月、4月及9月分別調升台灣的主權信用評等展望，這也是20年來僅見。

沈榮津說，遇上全球供應鏈重組以及疫後商機，台灣藉由這個機會強化國際經貿的布局。政府為了要掌握全球供應鏈重組的先機，在5+2產業創新的既有基礎上，積極推動六大核心戰略產業，推升國內產業創新轉型，驅使台灣在後疫情時代成爲全球經濟的關鍵力量。

另外，為因應美中貿易對峙及後疫情情勢發展，台灣政府積極推動投資台灣三大方案，引領台商回台投資，帶動產業鏈回流，並促進國內企業朝創新化跟高值化發展，加速產業升級轉型。

同時間，政府也持續推動新南向政策，並也申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）強化與印太區域策略夥伴，如美國、澳洲、印度、日本及東協國家的鏈結。