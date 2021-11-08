台美供應鏈合作逾30年 王美花：哪個國家可以做到？

經濟日報今（8）日舉辦「2021產業戰略高峰論壇─台美鏈結新展望」。經濟部長王美花致詞表示，台美合作信任關係不是5年、10年，而是超過30年，「這樣的關係，有哪個國家可以做到跟美國緊密合作，台灣跟哪個國家有這麼緊密的關係？」

王美花說，台灣這兩年把疫情控制好、今年初車用晶片大缺貨等不同政經情勢讓台灣頻頻出現在國際媒體，其中最重要是台灣製造業、半導體產業。今年初的車用晶片荒後，大家都注意到為什麼台灣會這麼難的製造業，更發現它這麼難都做得出來，那其他是不是也做得出來？

美中貿易戰及疫情擾亂全球供應鏈之後，常常講到供應鏈重組。王美花說，這是多面向、複雜的，對台灣來說怎麼樣找到最好立基點、可以面對挑戰，就是我們政府及產業界思考的重要議題。

因為車用晶片至今短缺， 全球都看到台灣半導體供應鏈、生態系原來是這麼難以取代的地位。但王美花說，台灣早在30幾年前，無論是電腦到筆電等各項資通訊產品，就是美國品牌，如HP、Intel跟微軟等就有密切合作，且不僅是「原廠委託設計代工」（ODM），現在也達到「原始設備製造商」（OEM）水準，穩固台美生態系。

同樣地，半導體很多設備來自美國，而台灣先進製程都是跟美國IC設計廠合作，美國廠商把關鍵知識給台灣合作，讓台灣不斷進步成長，再次印證台美合作信任關係不是5年、10年，而是超過30年，「這樣的關係，有哪個國家可以做到跟美國緊密合作，台灣跟哪個國家有這麼緊密的關係？」

展望未來，王美花說除了既有產業會持續深化，也會有新產業進入供應鏈，包括5G、航太衛星、電動車等，讓台美合作的產業鏈群越來越擴大。她說，美國願意跟台灣合作不僅是信任關係，更是美國發現台灣不是個別公司，是整個行業、整個台灣的DNA都形成讓美國值得信賴的實質合作關係。

她舉例，像是特斯拉來台灣找合作廠商，發現找一、兩家，甚至到10家、20家都可以找到很好的合作夥伴。同樣地5G希望打破寡占，除了Nokia ericsson、華為、打造一個更開放的5G 甚至6G環境。她接著說，供應鏈重組下，很多國家都說要在地製造，「但在地製造又講的比較快，要做很困難」。

王美花話鋒一轉，台灣想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是一個高難度的問題。她說之所以難是因為政治原因，讓台灣要跟哪個國家談FTA都會面臨中國大陸的政治挑戰。台灣一個重要供應鏈體系卻因為政治干預而有很多阻礙，因此要努力加入CPTPP，讓台灣一次至少跟11國家同時簽屬FTA，所以台灣很努力加入，不僅大家可以在關稅上公平競爭，更可以談產業鏈合作。

而大陸與台灣幾乎同時申請加入，當雙方被CPTPP會員國審查時，台灣就更必須遵守國際法規及標準，否則以台灣政治上被打壓情形，如果不合國際標準同樣也會被限制進入具體談判項目，強調加入CPTPP是台灣產業發展重要的一步。