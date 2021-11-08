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好消息！國旅回溫、移工引進 無薪假減少逾5,600人

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
隨著台北旅展開展，帶動住宿餐飲景氣回溫，減班休息（俗稱無薪假）出現明顯降溫。勞動部今（8）日發布最新無薪假統計，目前有2,884家、24,353人實施無薪假，一周內減少332家、5,635人。 聯合報系資料照
隨著台北旅展開展，帶動住宿餐飲景氣回溫，減班休息（俗稱無薪假）出現明顯降溫。勞動部今（8）日發布最新無薪假統計，目前有2,884家、24,353人實施無薪假，一周內減少332家、5,635人。 聯合報系資料照

隨著台北旅展開展，帶動住宿餐飲景氣回溫，減班休息（俗稱無薪假）出現明顯降溫。勞動部今（8）日發布最新無薪假統計，目前有2,884家、24,353人實施無薪假，一周內減少332家、5,635人。

勞動部指出，這期無薪假以住宿餐飲減少2,532人最多，其次批發零售減少1,094人；另外，運輸倉儲業亦減494人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，台北旅展日前舉行，餐券及住宿券熱賣，顯示國旅回溫，不少住宿餐飲相關從業人員被叫回去上班，隨時準備要迎客上門，其中，北中南共有6家業者各有百人、甚至近200人停止實施無薪假。

他指出，國旅回溫，除了吃飯、住宿外，也會買伴手禮，進而帶動批發零售業的業績，該業無薪假也跟著降溫。

在運輸倉儲業方面，他指出，有某家東南亞境外航空公司通報停止300多人無薪假，經了解，主要就是因應移工即將開放引進，加上農曆春節期間台商返台熱潮，機位需求增加所致。隨著移工開放引進，未來其他東南亞航線是否也會跟進停止實施無薪假，值得觀察。

無薪假 東南亞

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