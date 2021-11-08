疫情影響淡化 建議掌握歐股經濟復甦契機

根據Refinitiv資料，預期第三季度STOXX 600公司的獲利將成長57.2%，上週預估為成長52%，營收預期成長10.9%，上週預估為成長11.6%，目前有166家企業公布第三季獲利，65.7%公布的獲利優於預期，190家企業公布第三季營收，64.7%公布的營收優於預期，下週將有50家道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第三季整體產業獲利成長57.2%，十大主要產業中，以能源類股獲利成長542%最高，其次為工業與基本資源類股獲利成長預估為226%及140%，非循環性消費及公用事業類股則預估將為獲利下滑4.9%及7.4%，整體營收預期成長10.9%，以能源及基本資源產業成長52%及28%居前，金融與不動產則預估將出現營收下滑2.8%及3.5%。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲央行維持寬鬆貨幣政策、歐洲股利率約3%高於其他主要國家且較公債殖利率高、國際資金對於歐洲的投資部位偏低、歐洲企業EPS明年仍將持續成長、股票回購與企業併購今年來明顯增溫、德國選後政策可望傾向增加支出以刺激經濟，而英國財政大臣在近期的預算公布中亦擴大政府支出，可望為明後兩年經濟成長貢獻0.4及0.3個百分點，並且大幅上調今年經濟成長預估至6.5%，創48年來新高，明年預估亦將有6%的成長，國際貨幣基金會在十月的經濟展望中上調歐元區的濟成長0.4個百分點至5%，且支持德國在加速綠色與數位科技投資之際應採取債務減速機制的例外措施，可望有助德國未來新聯合政府擴大政府支出的推行。

近期美國和歐盟就鋼鋁貿易達成停戰協議，雙方將撤銷每年對超過100億 美元出口商品的關稅措施，儘管美國不會完全撤回所有的鋼鋁關稅，但將允許一定數量的歐盟鋼鋁產品以免關稅方式進入美國，而歐盟也將取消對美國進口商品徵收的報復性關稅，這項協議將消除跨大西洋盟友間的摩擦來源，以集中磋商新的全球貿易協議，解決主要由中國造成的全球鋼鋁產能過剩問題，並減少碳排放。

此外，下世代歐盟計畫(NGEU)對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業。隨著歐洲疫情影響逐漸淡化，經濟重返常態下，預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。