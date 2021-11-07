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油價未隨國際連動？ 中油：每周均維持油價調整機制

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
有媒體質疑國內油價調整未隨國際連動，台灣中油今（7）日澄清。加油示意圖。 圖／pixabay
有媒體質疑國內油價調整未隨國際連動，台灣中油今（7）日澄清。加油示意圖。 圖／pixabay

對於有媒體質疑國內油價調整未隨國際連動，台灣中油今（7）日澄清，每周均依照浮動油價調整機制，調整國內汽、柴油價格，機制事先依亞鄰最低價運作，若95無鉛汽油每公升零售價逾30元時，再實施油價平穩措施。

台灣中油表示，該公司每周均依政府在2007年制定的「國內汽、柴油浮動油價調整機制」，調整國內汽、柴油價格，油價機制設計，是先依亞鄰最低價運作，即使油價處於低檔，依然要維持亞鄰最低價作業原則調整。

台灣中油說明，當95無鉛汽油每公升零售價逾30元時，再實施油價平穩措施，對限縮油價較為有利，而調整原則，均在每周新聞稿、油價調幅比較表中揭露，請媒體勿以不實訊息誤導消費者，混淆視聽。

台灣中油指出，浮動油價機制公式計算時，國際油價與匯率80%變動幅度已於稅前價反映，此可有效限縮受國際油價影響之漲跌幅，今年8月至10月時國際油價7D3B每桶上漲16.83%，中油95無鉛零售價僅調漲4.64%，大幅減緩國際油價上漲對產業及民生之衝擊。

台灣中油統計，2021年截至10月底止，因亞鄰最低價及平穩措施雙緩漲機制，台灣中油各有41周及五周未調足漲幅，累計吸收約73.51億元，替民眾節省荷包支出。

台灣中油表示，另參考8月至9月國際油價7D3B漲幅7.42%，台灣中油95無鉛零售價卻調降1.66%，已有效發揮抑制油價上漲功能。

台灣中油說，10月份國際油價7D3B調漲8.76%，時韓國油公司為充分反映國際原油漲幅，該國油價快速上漲，致使亞鄰與油價機制換算之油價價差縮小，台灣中油吸收幅度因而減少，95無鉛零售價雖調漲6.40%，惟油價仍維持在亞鄰最低價，減少民眾支出。

台灣中油強調，採先亞鄰、後平穩之油價機制運作及每周調幅、吸收還原油價金額，皆於每周新聞稿、油價調幅比較表中說明，所揭露之訊息遠較各國際油品公司更公開透明化。

國際油價 中油

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