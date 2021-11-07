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藍批昔反萊牛 蘇貞昌：CODEX頒布隔天即宣布遵照

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於國民黨批評行政院長蘇貞昌，曾在臉書po文反對含瘦肉精美牛，蘇揆今（7）日表示「這是扭曲」，他在2012年國際標準出爐隔天，就表示立刻宣布遵照國際標準，反而是國民黨自己進口萊牛，現在卻反對萊豬，把美國豬肉講成「瘋豬肉」。

蘇揆今日出席新北市屏東同鄉會會員大會時受訪表示，國民黨的批評是扭曲，他解釋，2012年7月5日聯合國CODEX相關標準一出來，隔天，身為民進黨主席的他，就立刻宣布遵照國際標準，並會注意食品安全。

蘇揆表示，國民黨自己要進口萊牛，現在卻扭曲、反對萊豬，還把美國豬肉講成「瘋豬肉」、毒豬，連AIT處長都出面表示不滿，他呼籲，國民黨千萬不要為了一黨之私，阻擋台灣走向國際、做國際貿易，並破壞台美關係。

蘇揆強調，政府為國人的健康一定會嚴格把關，請國人支持政府，大家要對國民黨這樣子的作法表示不同意。

蘇揆稍後也在臉書貼文指出，當年國民黨執政，馬英九總統在尚未有國際標準時就宣布要開放萊牛，作為在野黨主席的我當然反對，但當 2012年7月5日國際標準出爐後，他隔日就有所表示。

蘇揆說，當時他表示民進黨作為一個民主的政黨，雖然現在沒有執政，但責任繁重，面對不斷變化的國內外局勢，民進黨還有很多事情要做，譬如昨日聯合國CODEX做出對於萊克多巴胺最高殘留容許量標準後，民進黨將堅持一貫立場，即「守護國民健康」、「參考國際標準」、「嚴格監督政府」及「保護畜牧產業」。

蘇揆強調，民進黨當年對政府要開放含瘦肉精美牛進口一事，已同意台灣採取國際標準、與國際同步的立場。今年初，蔡政府開放同樣國際安全標準的美豬，也會持續堅守這個原則，讓台灣貿易接軌國際、讓台灣產品更有競爭力。

國民黨 民進黨 美國

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