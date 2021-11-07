馬質疑天然氣發電供應穩定性 經濟部：如此批評恐失公允

前總統馬英九6日提及對於天然氣供應的擔憂，經濟部今（7）日表示，天然氣發電無論占比如何，都要規劃因應颱風等因素的安全存量，馬前總統執政時如此、現在如此、未來還會更提高存量天數，馬前總統這樣的批評恐失公允。

馬英九於昨6日演說中指出，現在能源政策的天然氣發電占比高達百分之五十，我國天然氣多是國外進口，萬一台海情勢緊張或是颱風，有一艘天然氣的船進不來該怎麼辦？

經濟部強調，政府已超前部署，早於2018年就明訂天然氣安全存量規範，並持續增加液化天然氣（LNG）進口來源以分散風險，可有效確保天然氣供應不會斷氣。

經濟部指出，天然氣發電本來就已經是整體發電重要的一環，占比30%、40%、 50%，都要規劃因應颱風等因素的安全存量。不只天然氣如此，燃煤與燃油也如此。

經濟部表示，馬前總統執政時如此、現在如此、未來還會更提高存量天數，馬前總統這樣的批評恐失公允，台灣的能源98%仰賴進口，只要進口，就有馬前總統提到的問題，要降低依賴進口比例，最好的方法就是加速發展再生能源。

經濟部表示，中油公司每月均保持十至14天之天然氣安全存量，已高於現行法規規範的七天，足以因應颱風侵襲或船期延宕等因素造成的進口氣源中斷。

經濟部指出，為提升風險因應能力，已規劃於 2027年提升到至少14天，同時儲槽容積亦將由現行至少15天，到2027年提升到至少24天，將可確保緊急時天然氣有足夠的儲存空間作為準備。

經濟部表示，天然氣進口來源國目前已達13國（全球 LNG 出口國僅20國），氣源已採分散採購，且為確保天然氣供應穩定，中油公司除採取中長約布局為主、短約及現貨為輔的採購策略，更積極洽簽新氣源。

經濟部舉例，如已引進來自美國的氣源，更於今年7月與卡達簽訂每年採購125萬公噸之合約，將自2022年起開始供應，可有效降低進口風險。

經濟部呼籲，為了提高天然氣等能源來源的安全存量，穩定國內能源供應，加速能源建設是有所必要，例如三接工程是馬前總統執政期間核定，為政府之延續性政策，為天然氣穩定供應，也籲請馬前總統支持第三接收站的興建。