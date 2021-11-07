中油：8日起汽油降0.2元、柴油漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（8）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.1元。本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元。

中油表示，本周因美國能源資訊管理局（EIA）公布上周美國商用原油庫存增加329萬桶，增幅超乎市場預期，以及美國10月製造業採購經理人指數（PMI）數據下滑等因素影響，導致國際油價走跌，惟亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之零售價格仍較前周上揚。

中油說， 本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.54美元，新台幣兌美元匯率貶值0.02美元，惟因亞洲鄰近國家油價上漲，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.3元及0.6元，換算95無鉛汽油每公升32.0元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.0元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元，吸收後汽油實際價格每公升調降0.2元、柴油調漲0.1元。

中油指出，本周依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.5元由中油吸收，累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。