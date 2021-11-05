核二廠焚化爐袋式過濾器破孔 台電：其餘設備均正常

核二廠減容中心於11月3日3時44分因外電喪失發生焚化爐袋式過濾器破孔事件，焚化爐自動切換至緊急停機模式。停機過程中，袋式過濾器因燃燒不完全的火星影響發生破孔情形。原能會今（5）日下午發稿表示，人員安全且未發生輻射異常情形。

台電進一步說明，減容中心負責核後端處理，其中的焚化爐因金山段供電不足切換由廠內供電供電而停爐，停機過程中因為有燃燒不完全的火星，造成焚化爐袋式過濾器，除袋式過濾器受損外其餘設備均正常，且停爐過程中無任何輻射外洩，安全無虞。

台電表示，焚化爐不屬於發電系統，因此發生故障情形並不影響到電廠發電功能，也無輻射外洩問題；台電說，事發當時已向原能會通報，也有確認人員及核電廠安全。

對於為何3日事故，台電及原能會未於當日就對外說明，台電解釋，因為減容中心焚化爐不屬於核能機組，屬於核能後端小工廠，並不是核子事故，因此向原能會通報後就未對外說明，至於原能會兩天後才發稿說明，評估是因事故較輕微。

原能會新聞稿表示，派員前往現場檢查，除袋式過濾器發現破孔外，其餘設備均正常。目前減容中心焚化爐為停機狀態，原能會將持續嚴密監控放射性物料設施安全狀況，並要求台電公司查明肇因並確實檢討相關作業程序，以確保焚化爐運轉安全。