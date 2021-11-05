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通膨壓力未解…10月物價指數漲2.58% 今年第五度破二

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今（5日）公布10月CPI較上年同月漲2.58％，今年第五度破二，只較上月微降0.04個百分點。本報資料照
主計總處今（5日）公布10月CPI較上年同月漲2.58％，今年第五度破二，只較上月微降0.04個百分點。本報資料照

主計總處今天公布10月CPI較上年同月漲2.58％，今年第五度破二，只較上月微降0.04個百分點。主計總處表示，主要是油料費隨國際油價走高，且低基數因素仍在，加以水果、機票、蔬菜、肉類及家庭用品價格上漲所致。十月躉售物價總指數（WPI）飆上14.78%大幅上升，創近41年新高，也就是第二次石油危機以來新高，主計總處專門委員曹志弘表示，雖然進口價格也創金融海嘯前高點，但因為出口價格太好，導致WPI創下40年新高。

CPI五度破二，曹志弘仍表示，因為國際能源頭往下，但通膨壓力減輕，目前國內沒有通膨現象。下個月CPI走勢，除非國際原油價格大幅下跌，否則與本月差不多。

至於民眾會萬物皆漲感受，曹志弘表示，民眾是因為最近蔬菜水果及油料費，這些都是每月購買一次重要民生物資，所以會特別有感。

主計總處表示，10月CPI較上年同月漲2.58％，主要是油料費隨國際油價走高且低基數因素仍在，加以水果、機票、蔬菜、肉類及家庭用品價格上漲所致，惟通訊設備價格下跌，加上上年10月逢中秋節，部分服務價格因基期相對高而下跌，抵銷部分漲幅。

七大類中，以交通及通訊類漲 7.21％上漲最多，主因國際油價攀升，且上年基數較低，油料費上漲 28.97％，機票價格亦漲 23.95％，惟通訊設備價格下跌 8.42％，抵銷部分漲幅。其次是食物類漲3.99％，主因受天候影響，水果及蔬菜價格分別上漲17.67％及16.16％，加以肉類及蛋類價格各漲5.43％及4.95％所致。

扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI，年增率1.43％。

另外行政院關切的十七項重要民生物資年增率也高達3.07%，其中以沙拉油上漲8.88%、豬肉上漲6.56%，雞蛋漲5.69%、麵粉漲4.12%最明顯。

國際油價 通膨 物價

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