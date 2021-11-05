CPTPP必要的智慧三法 經濟部智慧局盼本會期過關

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，仍有四大法案有待修法，其中由經濟部智慧局主管的「專利法」、「著作權法」、「商標法」，智慧局今（5）日指出，草案都已送至行政院，會和立法院溝通，爭取在本會期儘速通過。

台灣早就配合CPTPP的待修法案，目前仍有「專利法」、「著作權法」、「商標法」與「數位通訊傳播法」等四法案，目前皆因屆期不續審原因尚未修法完成，分別由經濟部、國家通訊傳播委員會（NCC）為主管機關。

除了NCC主管的「數位通訊傳播法」由於法條內容尚有爭議，草案還未定案外，智慧局副局長張玉英今日參加「產業專利分析與布局競賽頒獎典禮」時受訪表示，「專利法」、「著作權法」、「商標法」這三個法案都已經報到行政院，政院送至立法院後，也會加速跟立法院溝通，雖然沒有預期期程，但希望盡快處理、在這個會期就過關；雖也希望越快準備好越好，讓各國看到台灣的「誠心誠意」。

這三法針對CPTPP的修法內容，包括：「著作權法」著重於將著作權刑事違法行為，列為非告訴乃論罪；「專利法」將修改為新藥專利所有權人可以在學名藥審查階段就提起侵權訴訟，保障權益；「商標法」部分是針對進口及國內仿冒商標標籤及包裝訂定刑責。