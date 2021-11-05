產業專利分析與布局競賽 展現台灣專業人才

經濟部智慧局為推動台灣經濟結構與發展模式加速改變，在產業創新研發施政重點上，配合《產業創新條例》第12條，促進創新或研究發展成果的流通及運用，規劃「專利布局與產業分析躍升計畫」，落實智慧財產布局與分析，打造利於新世代產業創新創業發展的友善環境。

智慧局今年首度辦理產業專利分析與布局競賽，鼓勵企業與大專校院的產學合作，共同組隊參賽完成專題式的專利分析報告。藉此競賽，促進創新或研發發展成果之流通與運用，帶動企業深耕產業分析與專利布局，達到「強化企業策略布局運用，深耕產學專利布局人才」目的。

競賽以團體方式進行，團員需針對選定特定產業或領域，透過智慧財產局開發的全球專利檢索系統（GPSS）進行專利檢索，並進行專利研讀與分析，透過分析結果提出專利布局策略、研判產業發展可行性，讓專利分析報告能具產業利用價值。

智慧局副局長張玉英致詞表示，智慧局2018年執行GPSS全球專利檢索平台，現在已有105國核准專利公告、公開專利資訊，這是很難得的平台，每月20萬人次檢索，對產業發展非常重要。