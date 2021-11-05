成政治角力？兩岸水果戰延燒 台灣向WTO申訴中國大陸

根據路透社及台灣媒體報導，台灣已經針對中國禁止其鳳梨、釋迦、蓮霧在世界貿易組織（WTO）提出「特定貿易關切」。台灣農業委員會在一份聲明中表示，中國沒有回覆關於在會議上就該問題進行雙邊會談的要求，但台灣將繼續努力，希望中方有所回應。

聲明中並稱，「台灣對其出口有有效的管控」，沒有必要停止進口這些水果，並補充「中國應該立即取消相關的進口管制」。

台灣媒體報導，在台灣駐世貿組織代表羅昌發的要求下，有關中國禁止台灣水果進口一事被納入WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，台灣方面強調，中國暫停貿易的舉措欠缺科學依據，明顯逾越WTO協定所規範的「必要程度」。

中央社報導稱，羅昌發表示，中方所稱在釋迦與蓮霧截獲太平洋臀紋粉介殼蟲，實際上僅佔相關鮮果實出口到中國的0.3％以下；且在中國早已發現太平洋臀紋粉介殼蟲。

另外，在這場閉門會議中，台灣方也稱，已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施，成效良好，並已參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關。

路透社指出，台灣方面強調，發生蟲害時，一般程序是薰蒸和檢疫，而不是因為極小部分被感染而暫停所有產品。報導引述消息人士稱，中國代表回應表示，它經常在其鄰國的水果上發現害蟲，並說這對其農業構成了威脅。

世貿組織的一位發言人沒有立即回覆路透社就此事發表評論的電子郵件請求，另外，中國商務部也沒有立即回覆評論請求。另外，台灣外交部發言人歐江安周四（4日）表示，對中方至今未正面回應台灣提出盡速恢復「雙邊」協商感到遺憾。

兩岸水果政治角力

中國政府在2021年2月底宣布禁止進口台灣鳳梨，讓當時正迎來「金鑽鳳梨」盛產季的台灣措手不及，當時台灣方面要求中國提出證據，但未獲中國回應。因此台灣農委會隨後函請台灣常駐世貿代表團，協助向SPS委員會例會提出「特定貿易關切」。

當時，德國之聲曾經專訪《水果政治學》一書作者焦鈞，他表示，生鮮有蟲害的問題其實要透過磋商機制討論。片面進行決策雖然也是一種手段，只是通常不太會用那麼嚴厲的(方式)，還是會彼此先溝通如何解決這個問題。另外，中國政府在「金鑽鳳梨」盛產前宣布禁止進口措施，「針對性就非常明顯」。

他並指出，因為鳳梨對於台灣來講是很重要出口的生鮮產品，在中國大陸市場的銷售比重又非常高，所以從這個角度來講，大陸選擇了一個這麼敏感的時機，針對這個品項全面禁止輸入，當然就有非常多的政治意涵。

根據各家媒體近日引用台灣農委會上半年數據，台灣鳳梨自中國禁令在3月1日生效後的4個月期間，對日本的出貨量激增到16,556噸，是1年前3到6月出貨量的8倍以上，日本已取代中國成為台灣鳳梨最大的出口市場。

《水果政治學》作者焦鈞的臉書專頁在7月19日就提到了這項數據，同時還提及台灣鳳梨出口香港成長約6.5倍，中國則是腰斬至十分之一。他說：「日本市場的巨幅成長，減低了中國市場腰斬所帶來的衝擊」。

兩岸關系目前正處於幾十年來的最低點，繼禁止台灣鳳梨進口後，中國海關總署以蟲害問題為由，9月再禁止台灣釋迦漢和蓮霧進口。根據台灣官方數據，鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對中國出口的水果總量中佔前三位。

（中央社丶路透社）

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