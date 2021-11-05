智慧三法修法有時間壓力 智慧局：讓各國看到台灣努力

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣智慧財產法規須修法才可符合CPTPP強度。經濟部智慧局副局長張玉英說，目前《專利法》、《著作權法》及《商標法》已送至行政院審查，力拚盡速公告。對於法規有無急迫性，她回「我們覺得有這必要」，盡快讓各個國家看到台灣努力是很重要。

台灣配合CPTPP的待修法案，目前仍有專利法、著作權法、商標法及《數位通訊傳播法》等四法案，目前皆因屆期不續審、內容爭議等原因尚未修法完成，分別由經濟部、國家通訊傳播委員會為主管機關。

張玉英今日受訪表示，這三法草案目前都已報行政院，會加速跟立法院溝通；對於有無預估期程，她則說目前沒有，僅說會盡快處理，並說盡量希望本會期就可過關。

但台灣目前加入CPTPP僅完成申請程序，後續還有很長段路要走，是否智慧三法較無急迫性及時間壓力。張玉英認為，總是趕快準備好最好，要讓大家可以看到我們的誠心誠意，盡快讓各個國家看到台灣政府準備的努力是很重要的。

專利法修正是針對保障新藥專利所有權人，可在學名藥審查過程中，隨時提起侵權訴訟；商標法是要對進口及國內使用仿冒商標的標籤及包裝課以刑責；著作權法則是要對特定的著作權刑事違法行為採非告訴乃論罪。