蘇揆：拒萊豬卻想加入CPTPP 有可能嗎？

行政院長蘇貞昌今（5）日上午受訪表示，CPTPP的11個會員國都容許進口萊豬、都遵守國際貿易規範，只有台灣不遵守，台灣要加入CPTPP，「有可能嗎？」他表示，台灣要做國際貿易，就要遵守國際貿易的規範。

他批評國民黨過去開放萊牛，現在反萊豬毫無道理，如果不是針對美國，AIT處長怎麼會出來講話，說她自己吃、她的孩子也吃。

蘇貞昌表示，在國際經貿上，美國具有重大影響力，而美豬是在符合國際安全標準，才會出口。而CPTPP的11個會員國都容許進口萊豬、都遵守國際貿易規範，若只有台灣不遵守、也不照這樣，台灣還想加入人家的組織CPTPP，有可能嗎？

他表示，國家要走出去，要做國際貿易，就要遵守國際貿易的規範，台灣要加入國際經貿組織，就要看經貿組織各會員國的態度。