瑞銀：COP26 不會減緩全球綠色議程

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

聯合國氣候變化大會COP26 正在召開，各國領導人似乎做出承諾多於採取行動。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，COP26 不會減緩全球綠色議程，再生能源、交通、電池、氫能、數位化和能源效率相關領域的投資機會極多。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，到目前為止，COP26 提出的承諾多於具體行動。多國承諾在 2030 年前停止砍伐森林，此消息雖令人鼓舞，但並沒有落實執行的機制。

雖然不夠落實，但各國政府一直通過監管和加大支出來減排。瑞銀指出，美國總統拜登正在爭取國會的批准，目標在清潔能源領域投資 5,550 億美元。美國證券交易委員會則計畫要求企業，揭露更多有關溫室氣體排放和氣候變化風險管理計畫的訊息。另外，歐洲及中國大陸也都各有計畫。

瑞銀認為，隨著私營部門增加投資，綠色議程對政策支持的依賴愈來愈低。政府的綠色資金是重要的起點，能催生民間部門擴大投資。根據全球永續投資聯盟發布的報告，投資綠色領域的私人資本一直在增加。

該報告指出，全球永續投資的資產規模超過 35兆美元，占機構資金總規模的 36%，顯示在兩年內增長 15%。過去十年，全球再生能源的產能平均成長 12%，如果增速能繼續保持，產能在九至十年內有望增加兩倍。

另外，消費者偏好也引導企業轉向低排放產品和服務。瑞銀指出，人們對氣候變化日益關注，帶動更清潔交通的需求，從對電動車需求可看出端倪。儘管中國政府削減補貼，但中國消費者今年前八月購買179萬輛電動車，比去年同期大幅成長194%，遠高於汽車總銷量同期間14%的增幅。

瑞銀

延伸閱讀

不理拜登呼籲增產 OPEC+料維持現有產油計畫

拜登搭專機去氣候峰會 挨批偽君子 威廉凱特乖乖坐火車

拜登的噩夢 麥卡錫：明年選舉 眾院至少60席翻盤

標普500指數創下美大選滿周年後的最佳表現 功勞誰屬？

相關新聞

基本工資調漲配套 工商團體：不滿意但能接受

行政院會今天核定基本工資調漲配套方案，農業、服務業、工業、托嬰中心、補習班等受疫情影響的產業，只要今年9、10月營收較去...

至今年9月底 退撫基金運用收益數516.64億元

銓敘部今天表示，退撫基金今年度截至9月底為止，運用收益數為516.64億元，期間收益率為7.69%；公務人員退休撫卹基金...

【二代接班】從實習生先做起 他要帶領正成集團成為影視器材的亞馬遜

「從傳統代理到成立電商平台，我們的目標是成為影視產業的百貨公司，當影視器材的Amazon。」站在母親、正成集團董事長陳怡璇身旁，36歲的正成副總經理的丘紘豪自信展現他對公司發展的想法與企圖。陳怡璇則說，她交付兒子的使命，就是公司不再是家族企業，而是企業家族，讓正成不只有62年，要往百年企業邁進。...

Fed縮減購債暫不升息 通膨怪獸來襲前6大關鍵一次看

一如市場預期，美國聯準會（Fed）宣布11月開始縮減購債規模，並以每月減少150億美元的節奏進行；至於升息腳步，聯準會主...

朱立倫：通膨對青年及弱勢打擊大 但政府反應慢半拍

國民黨主席朱立倫今天表示，通膨對青年及弱勢族群造成重大打擊，但政府反應明顯慢半拍；面對通膨危機，政府必須有強勢作為，必須...

基本工資補貼基準改為9、10月 王美花：不與紓困重複

基本工資明年將調漲，由於內需服務業等行業今年疫情期間受損嚴重，行政院今（4）日拍板經濟部擬定的薪資補貼方案，和上周與業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。