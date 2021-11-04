瑞銀：COP26 不會減緩全球綠色議程

聯合國氣候變化大會COP26 正在召開，各國領導人似乎做出承諾多於採取行動。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，COP26 不會減緩全球綠色議程，再生能源、交通、電池、氫能、數位化和能源效率相關領域的投資機會極多。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，到目前為止，COP26 提出的承諾多於具體行動。多國承諾在 2030 年前停止砍伐森林，此消息雖令人鼓舞，但並沒有落實執行的機制。

雖然不夠落實，但各國政府一直通過監管和加大支出來減排。瑞銀指出，美國總統拜登正在爭取國會的批准，目標在清潔能源領域投資 5,550 億美元。美國證券交易委員會則計畫要求企業，揭露更多有關溫室氣體排放和氣候變化風險管理計畫的訊息。另外，歐洲及中國大陸也都各有計畫。

瑞銀認為，隨著私營部門增加投資，綠色議程對政策支持的依賴愈來愈低。政府的綠色資金是重要的起點，能催生民間部門擴大投資。根據全球永續投資聯盟發布的報告，投資綠色領域的私人資本一直在增加。

該報告指出，全球永續投資的資產規模超過 35兆美元，占機構資金總規模的 36%，顯示在兩年內增長 15%。過去十年，全球再生能源的產能平均成長 12%，如果增速能繼續保持，產能在九至十年內有望增加兩倍。

另外，消費者偏好也引導企業轉向低排放產品和服務。瑞銀指出，人們對氣候變化日益關注，帶動更清潔交通的需求，從對電動車需求可看出端倪。儘管中國政府削減補貼，但中國消費者今年前八月購買179萬輛電動車，比去年同期大幅成長194%，遠高於汽車總銷量同期間14%的增幅。