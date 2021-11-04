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通膨短期偏高 有利美國及新興市場大型股、另類資產

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

國際油價居高不下，投資人擔心通貨膨脹將持續上揚。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭分析，短期內通膨將維持偏高水準，到2022年中才會開始緩和，美國與新興市場大型股、不動產等另類資產可望受惠。

趙耀庭預期，雖然高物價可能會反映在下一季的整體通膨，但影響並非永久，因為創新會提高生產力，且全球人口結構緩慢改變，都可望抑制通膨的長期走勢。 此外，未來數季財政赤字減少與貨幣政策緊縮，也都有助於抵銷通膨。

景順預估，財政支撐措施規模在2022年會較2021年大幅縮小，而且全球主要央行應該會在明年中停止購債，屆時也是美國聯準會（Fed）調升政策利率的最早時機。

趙耀庭指出，美國、歐洲和中國大陸的廣義貨幣供給量成長率已達高點，在未來數季，預期成熟市場家庭支出模式將恢復正常，可望緩解許多企業的庫存壓力。1992年以來，美國庫存銷售比平均為1.52，目前是1.08，顯示美國消費者商品支出急遽增加。

今年以來，消費集中在耐久財，供應鏈緊張也造成物價壓力上升，且解決速度似乎相當緩慢。不過，趙耀庭指出，上周出現數項正面發展。中國政府擴大干預力道，因此煤炭價格已從高點回落；半導體製造商前置時間縮短；港口堵塞情勢似乎正在緩解，貨運運價也從高點回落。

趙耀庭表示，市場將逐漸消化成長減速、通膨攀升的變化，而且貨幣政策漸進緊縮，因此未來數季市場波動可能增加。隨著主要經濟體實質成長率朝正常趨勢發展，在此新常態中，美國與新興市場大型股、不動產等另類資產最有機會創造良好表現。

美國聯準會 通膨

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