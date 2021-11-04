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南亞科節能記憶體及綠色製造併行 獲國家企業環保獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

南亞科技（2408）以「節能記憶體」及「綠色製造」兩大主軸，於全國環保績優企業中脫穎而出，並領先台灣DRAM產業，榮獲行政院環保署頒發「第三屆國家企業環保獎-銀級獎的肯定。

南亞科技於2020年節能產品佔營收84%，為客戶節省6億5,848萬度電力。此外，南亞科技於製程技術及產品設計導入生命週期思維與綠色設計，透過綠色產品推動委員會進行綠色產品管理。南亞科技以創新技術自主成功開發10奈米級DRAM技術，更將推出 DDR5/LPDDR5 等新世代產品，進一步在頻寬上升一倍的效果下，平均功耗能再下降16~35%。

南亞科技積極落實綠色生產，獲得CDP氣候變遷A List及水安全領導級，並於2021年正式簽署TCFD倡議。此外，南亞科技廢水100%廠內自主處理，累計投資30億元，2020年製程水回收率達95%。南亞科技亦積極布局再生能源發展，2020年率先購買362張綠電憑證並完成評估自建450KW太陽能電廠，2021年購買陸域風電1,040萬度，未來將持續簽訂綠電合約，目標2025年達到每年使用綠能2,200萬度，將以共同倡議RE100及承諾SBT目標邁進。

此外，南亞科技連續兩年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，是2020年全球記憶體公司排名第一名。此外，2020年獲得國家永續發展獎，2021年獲頒綠色工廠、第三度獲得公司治理評鑑前5%、首度獲得遠見企業社會責任獎、及連續三年獲選天下永續公民獎50強。南亞科技將持續關注國內外永續發展及環境保護發展趨勢，並透過創新研發及人才培育推動綠色產品與製造，實現南亞科技成為「智慧世代最佳記憶體夥伴」的願景。

南亞科 太陽能電廠

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