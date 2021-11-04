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生技條例保留爭議送出經委會 放寬教職有條件「參商」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

立法院經濟委員會今（4）日審查「生技醫藥產業發展條例」草案，抵減適用範圍及抵減金額等條文皆保留至黨團協商。其中，第十二條放寬教育人員、公務人員，在符合行政院與考試院規定、及遵守公職人員利益衝突迴避等法規下，可以新創生技醫藥公司的主要技術提供者身份，享受該條例獎勵措施，該條文已在經委會通過審查。

政院版「生技醫藥產業發展條例」草案共十七條，今日較有爭議的名詞定義、租稅抵減範圍，以及抵減金額上限等相關條文，包括第4條至第8條，都直接保留至黨團協商。整個草案在經委會審查時間僅2小時，便送出委員會。

至於立委林岱樺昨日於質詢時質疑，政院版第十二條中放寬公立專科以上學校，或公立研究機關構研究人員，在原單位同意下可以持有新創生技醫藥公司股權、擔任發起人、董事，或科技諮詢委員，不受「公務人員服務法」第十三條規定限制，這條恐怕造成教職、學術人員兼任後的角色問題，「未來這位學術人員的發言立場，是秉持學術良知，還是為了商品代言？」

因此，經委會今日審議第十二條時，最後通過立委蘇治芬等人提案的版本，公立專科以上學校，或公立研究機關構研究人員，不受「教育人員任用條例」第三十四條、「公務人員服務法」第十三條限制，「但應遵守公職人員利益衝突迴避法相關規定」，且明定「適用人員認定、可以兼職的職務和數額、技術作價投資比例（入股比例）的限制、經營商業的資訊公開、利益迴避、監督管理、查核及其他應遵循事項」等規定，由行政院與考試院訂定。

經濟部長王美花會後表示，該草案保留協商的部分，首先是定義的部分還需要再確認，例如「數位醫療」或是「數位健康」，不過，就行政院版本來說，會認為因為是要租稅獎勵，「健康」定義相對較廣泛，所以建議用數位「醫療」，範圍比較明確一點。「再生醫療」部分，則是可能會選擇於條文中直接清楚說明。至於CDMO（委託開發暨製造服務），亦即疫苗或藥品等代工，將納入租稅獎勵，這部份朝野沒有意見。

租稅優惠部分，政院版將原來的租稅抵減額從「研發與人才培訓支出35%內」，減少為「研發支出25%內」，王美花指出，表面上雖然像是與「鼓勵」初衷不符，但事實上，財政部已將其營所稅從25%降為20%，相對於產創條例的一般其他行業，其實已經高很多，因此跨部會協商時，各部會認為租稅抵減額減少為「研發支出25%內」已經有達到鼓勵，另外也有增加其他可抵減項目，例如CDMO機器設備。

王美花說，財政部也有做一個具體案例說明，黨團協商時，財政部會用具體案例再做說明。

生技 財政部 王美花

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