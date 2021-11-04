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Fed啟動縮減購債 法人預期美後年啟動升息

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
美國聯準會（Fed）在11月決策會後宣布開始縮減購債，符合市場預期。 美聯社
美國聯準會（Fed）在11月決策會後宣布開始縮減購債，符合市場預期。 美聯社

美國聯準會（Fed）如市場預期宣布將於本月中啟動縮減構債，並不急於升息，同時重申通膨僅是受到供應瓶頸等暫時性因素影響，預計將在明年第2、3季緩解，預期「供應鏈限制趨緩後」將有助於經濟增長加速與通膨降低。

在Fed如預期宣布縮減購債，以及並未有超出預期的貨幣政策之下，帶動市場風險情緒增溫，激勵美股三大指數昨日同步走揚，其中那斯達克、標普500、道瓊昨日分別收長1.04%、0.65%、0.29%。然而，債市則面臨較強勁的賣壓，使美國10年期公債殖利率昨日走揚近6bps，收抵1.6034%，2年期則走揚近4bps，收抵0.4659%，長短天期利差略微走峭。

此次Fed的行動符合市場預期，第一金投信維持明年不會升息、2023年或將升息兩碼的看法，並且預估2023年核心PCE達2.87%、失業率低於4%，符合Fed升息的必要條件。

在債市方面，第一金投信研判未來兩年殖利率將緩步走升，且維持今年10年債殖利率估值區間為1.44%~2.04%不變；在股市方面，第一金投信研判Fed決議啟動縮減購債為利空出盡，加上Fed貨幣政策態度仍保持寬鬆，以及企業獲利表現亮眼等利多因素激勵下，美股第4季仍有表現機會。

第一金投信分析，本次FOMC會議有四大重點，第一，Fed計劃本月中開始減少購債規模，從每月1200億美元債券購買中削減150億美元。同時，未來將靈活調整，預計其資產負債表（目前接近8.6兆美元）將在明年年中停止增長，並重申對升息保持耐性。

第二 ，Fed主席鮑爾表示勞動參與不足的部分因素與疫情相關，並預測未來幾個月的就業增長約為每月55萬至60萬人，2022下半年將能達到充份就業，此為衡量是否升息的必要條件之一。第三，Fed主席鮑爾表示，供應鏈瓶頸推升通膨走高的因素大於工資上漲，然而這樣的情況可能會在明年第2、3季度緩解。

最後是FOMC會議會後聲明稿中最重要的變化在於對通膨與暫時性因素影響的觀點描述。過去幾次聲明稿寫到「通膨上升主要是由暫時性因素造成」，但這次調整為「這些因素預計將是暫時性的」，因為「疫情和經濟重啟有關的供需失衡導致某些部門價格大幅上漲」。FOMC預期，「供應鏈限制趨緩後」將有助於經濟增長加速與通膨降低。

Fed 通膨

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