未觸及深水區條款 生技條例修法通過初審

經濟委員會今（4）日針對《生技醫藥產業發展條例》草案進行逐條審查，針對抵減適用範圍及抵減內容等深水區條文，經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉一律保留至政黨協商，全案討論約兩小時就「火速」通過初審。

經濟委員會昨（3）日審查生技條例修正草案，委員對於研發支出抵減率從35%調降25%有意見，因此外界原本預期將會是今日主戰場。

經委會上午9點準時召開，隨即就在法案名稱就出現小卡關。行政院版及多數委員提案版本都選擇將法條從「生技新藥產業發展條例」更名為「生技醫藥產業發展條例」，但國民黨委員曾銘宗認為，應等到後面法條界定完畢後才更改名稱，雙方經過半小時討論，決議可直接更名。

經委會則在草案第四條有關法律用詞定義出現歧異。民眾黨修法版本認為應該採取用適用性更廣泛的精準健康及數位健康等。衛福部官員解釋，採用再生醫療、精準醫療是因為在法規上比較容易定義，改採健康並非不好，只是也包含生理、心理及社會面，在法律界定太廣泛，因此仍建議按照行政院版本。

眼看經過約半小時討論仍無結論，邱志偉決定將草案第四條保留至黨團協商，也順便將爭論點較多的第五至八條也送至黨團協商，成功避開所有深水區條款。

另外，生技條例現行條例規定，政府研究機構人員經任職單位同意，得不受《公務員服務法》規定，兼任公司、創辦人、董事等職位；據政院修法版本，公立專科以上學校或公立研究機關研究員也得入主生技公司，讓部分委員認為將會出現爭議。

民進黨委員蘇治芬針對草案提出修正動議，納入公立專科以上學校或公立研究機關研究員不受《教育人員任用條例》、公服法限制，但也保留但書，包括人員認定、利益迴避及監管等辦法，交由行政院會同考試院定之。經委會及政府經協商後，決定通過委員修正動議。

至於其餘條文則無太多爭議，多數條文均依行政院所提修法版本照案通過。經濟部長王美花會後受訪歸納，保留協商部分主要是針對用詞定義上要再跟清楚及細部文字確認。

至於昨日討論最多的租稅優惠方面，王美花說，主要還是配合營利事業所得稅調降，跨部會協商決議研發投抵從35%降至25%，這部分將等到下一次協商時再向委員詳細說明。