快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

基本工資補貼基準改為9、10月 王美花：不與紓困重複

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者邱德祥／攝影
經濟部長王美花。記者邱德祥／攝影

基本工資明年將調漲，由於內需服務業等行業今年疫情期間受損嚴重，行政院今（4）日拍板經濟部擬定的薪資補貼方案，和上周與業者開會時的方案比較，申請基準從今年11到12月改為9到10月，經濟部長王美花於立院說明，業者原希望定為三級警戒期間，但考慮到不與紓困方案重疊，因此定為五倍券上路前的9月以及10月。

經濟部原始方案以「今年11到12月營業額與前年度同期比較受損程度達15%」為申請基準，但產業代表認為，真正影響營收的時間點在今年三級警戒的5到7月，應該以這段時間為基準，受損程度也應重新考量。最後行政院今日拍板，以「今年9到10月營業額與前年度同期比較受損程度達20%」認定。

王美花表示，之所以沒有將申請計算基準訂於5到7月，是因為5、6、7已經有紓困方案了，也怕審計上會覺得不太清楚，因此經濟部改訂為振興五倍券還沒有出來前的9月，以及10月，由於去年9、10月產業業績相當好，為了區別「是否有復原良好」，也將受損程度調高到20%，她說，這個計算基準與業者有達成共識。

根據行政院拍板方案，包括農業、服務業，以及受疫情影響的工業業者都在補貼適用範圍，另也包括主管機關依法核發營業證照的事業，例如托嬰中心、長照機構、補習班等。領基本工資、勞保投保薪資為2萬4000及2萬5200元的勞工，每人每月補貼1000元；投保薪資2萬3100元以下的時薪勞工以每月工時70小時來算，每人每月補貼560元，若時薪人員勞保投保金額超過2萬4000元，補貼金額也升級為1000元。一共補貼6個月，分次撥款。

延伸閱讀

不甩外交部打臉！王美花再強調「禁萊豬會卡CPTPP」

外交部稱萊豬不影響台美發展 王美花：是台美貿易障礙

受損標準 商總不認同

經長：打群架爭取疫苗代工

相關新聞

基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

行政院今天核定受疫情影響事業基本工資補貼方案，補貼對象包含受疫情影響之農業、服務業及連帶影響之工業，營利事業或有營業執政...

全聯併大潤發將壓過7-Eleven！零售新霸主之爭 關鍵在家樂福？

超市龍頭全聯吃下量販業老三大潤發，一口氣灌進大潤發200多億營收，明年全聯營收極有可能超越台灣通路之王7-Eleven的本業營收，意味著台灣零售業將上演統一超和全聯的霸主大戰。這場霸主之爭，唯一的變數為何是台灣家樂福的去向？

移工引進將採「積分制」 得分越高就能優先入境

移工可望在11月中下旬重啟引進，勞動部預計採取「入境積分制」，根據移工是否完整接種疫苗、來源國疫情、移工住宿環境等配分，...

基本工資補貼基準改為9、10月 王美花：不與紓困重複

基本工資明年將調漲，由於內需服務業等行業今年疫情期間受損嚴重，行政院今（4）日拍板經濟部擬定的薪資補貼方案，和上周與業者...

WTO會議討論陸禁我水果 外交部：遺憾中方未回應

針對中國大陸禁我鳳梨、蓮霧、釋迦，我方已透過世界貿易組織（WTO）「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）委員會會議，...

WTO會議中方未正面回應 農委會接下來會這樣做

中國大陸對台下鳳梨、釋迦、蓮霧禁令，我方將此案提交世界衛生組織(WTO)食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。