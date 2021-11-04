基本工資補貼基準改為9、10月 王美花：不與紓困重複

基本工資明年將調漲，由於內需服務業等行業今年疫情期間受損嚴重，行政院今（4）日拍板經濟部擬定的薪資補貼方案，和上周與業者開會時的方案比較，申請基準從今年11到12月改為9到10月，經濟部長王美花於立院說明，業者原希望定為三級警戒期間，但考慮到不與紓困方案重疊，因此定為五倍券上路前的9月以及10月。

經濟部原始方案以「今年11到12月營業額與前年度同期比較受損程度達15%」為申請基準，但產業代表認為，真正影響營收的時間點在今年三級警戒的5到7月，應該以這段時間為基準，受損程度也應重新考量。最後行政院今日拍板，以「今年9到10月營業額與前年度同期比較受損程度達20%」認定。

王美花表示，之所以沒有將申請計算基準訂於5到7月，是因為5、6、7已經有紓困方案了，也怕審計上會覺得不太清楚，因此經濟部改訂為振興五倍券還沒有出來前的9月，以及10月，由於去年9、10月產業業績相當好，為了區別「是否有復原良好」，也將受損程度調高到20%，她說，這個計算基準與業者有達成共識。

根據行政院拍板方案，包括農業、服務業，以及受疫情影響的工業業者都在補貼適用範圍，另也包括主管機關依法核發營業證照的事業，例如托嬰中心、長照機構、補習班等。領基本工資、勞保投保薪資為2萬4000及2萬5200元的勞工，每人每月補貼1000元；投保薪資2萬3100元以下的時薪勞工以每月工時70小時來算，每人每月補貼560元，若時薪人員勞保投保金額超過2萬4000元，補貼金額也升級為1000元。一共補貼6個月，分次撥款。