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工資補貼基期不選疫情最嚴重的5至7月 經長釋疑

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

基本工資補貼配套今（4）日通過行政院院會，拍板以今年9月及10月總營收較去年同期總營收減少20%的事業進行補貼。對於為何不選擇疫情較嚴重的5至7月為比較基期，經濟部長王美花解釋，該些月份已有紓困政策，若再依此進行薪資補貼，審計將不清楚。

行政院核定基本工資調整方案，自2022年1月1日起基本工資調漲約5.21%，月薪由24,000元調高至25,250元；時薪由160元調成168元。但考量到今年三級警戒導致內需產業受創，因此經濟部與勞動部共同研擬本補貼方案。

根據行政院通過版本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資24,000元及25,200元者，補貼定額1,000元；部分工時員工月投保薪資23,100元以下者，補貼定額560元，補貼六個月。

至於補貼門檻，則是以2021年9月及10月總營收較2020年9月及10月總營收減少20%之事業；若為2020年9月以後成立之事業，則以2021年9月及10月總營收較成立後之兩個月完整報表總營收減少20%認定。

對外界頻頻認為應該要用衰退最嚴重的三級警戒期間，也就是5至7月來計算補貼門檻。王美花解釋，因為5至7月已有在紓困，擔心審計上會覺得不太清楚。而政府已經選擇振興五倍券未推出前的9、10月，比較符合產業界共識。

對於商總仍對薪資補貼配套有意見，王美花說，當天會議上已經有採納商總意見，將會持續與商總說明。她說，當天討論兩大重點為補貼金額及補貼計算基準，強調雖然從受損幅度15%調高至20%似乎比較嚴格，但因為考量去年9月、10月業績很好，這樣才能區別，業者是否真的沒有復原得很好。

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