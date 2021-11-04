聯準會啟動QE減碼 教你看懂FED會後聲明眉角

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）3日召開貨幣政策決策會議，會後決議維持利率不變，但啟動QE減碼，而從會後聲明來看，聯準會對於通膨是暫時現象的立場出現鬆動跡象，是否影響聯準會接下來的貨幣政策走向，值得進一步觀察。

元大投顧分析，整體看來，聯準會按照計畫進行減碼，並宣布接下來的減碼是自動導航的模式（每個月減150億美元），因此用傳統的鴿派或者鷹派來解讀這次FOMC會議並不恰當，因為聯準會主席鮑爾對於未來貨幣政策的前景並未給出太大的指引，更多的是他承認對於經濟前景的把握度並不高，這意味著未來聯準會的貨幣政策將更容易受到實際公布的經濟數據牽動。

此外，明年第二季通膨率沒有如聯準會預期回降，可能會讓聯準會認為美國出現持續性的通貨膨脹。不過，這種經濟數據的變化在初期對於貨幣政策的意涵可能不會太大，因為鮑爾給了他自己一個緩衝期，就是明年第二季以後通膨才預測會回降，也就是說，如果聯準會要調整購債的速度或升息的時程，要等到明年第一季觀察狀況後才會調整，所以年底前聯準會貨幣政策都會相當穩定，而現在到明年第一季就是聯準會的評估期。

聯準會這次例會除了宣布利率不變，並啟動QE減碼，從11月起減少購債150億美元，包括100億美元公債以及50億美元MBS，按照這個速度，聯準會將在明年中終止原先每個月1200億美元的QE；原則上每個月減碼額度固定，但會依據經濟前景的變化作調整。

解讀聯準會會後聲明，聯準會做了幾點調整。元大投顧指出，在經濟現況評述中，聯準會移除過往認為通膨只是暫時性（transitory）現象的說法，改表示通膨的升溫主要是受到「應該是暫時性（are expected to be transitory）」的因素，例如疫情以及經濟重己造成供需的扭曲。這樣用字的改變雖然仍然表明聯準會認為通膨是暫時性的現象，但已經沒有那麼大的信心。

針對經濟前景的看法，聯準會除了持續表示經濟前景將受到控制疫情速度影響外，還表示預期供應鏈瓶頸的舒緩預料將會支撐並增強經濟動能與就業，也會壓低通膨。

在會後記者會，聯準會主席鮑爾針對通膨一事表示，目前的通膨水準並不完全符合聯準會物價穩定的目標，但目前美國並沒有工資拉升的通膨壓力，預測明年第二、三季當供應鏈瓶頸緩解後，美國通膨會回降；但他也表示預測供應鏈瓶頸何時緩解存在高度不確定性。

針對升息時間，鮑爾重申減碼與否和升息時點並沒有直接的關聯性，美國距離充分就業仍然有相當大的空間，現在並不是考慮升息的時點，且聯準會對於升息議題可以有比較大的耐心。但元大投顧指出，鮑爾在回答關於何時美國會到達充分就業時，表示美國明年很可能會到達充分就業的水準，也就是說，明年底仍然是聯準會規劃最可能的升息時點。

此外，當有記者問到聯準會何時縮表的議題時，鮑爾的回答是未來幾次會期（coming meetings），聯準會會討論資產規模何時縮減的議題，而不是直接表示現在聯準會沒有考慮這個問題，或表示縮表也要等到升息之後。元大投顧說，這意味著聯準會內部或許已經開始擔心貨幣超發對於經濟的負面衝擊，這需要等到三周後會議記錄公布後才能釐清。