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移工引進將採「積分制」 得分越高就能優先入境
移工可望在11月中下旬重啟引進，勞動部預計採取「入境積分制」，根據移工是否完整接種疫苗、來源國疫情、移工住宿環境等配分，合計積分越高者，就能優先入境，同積分者則以簽證日期排序。
根據「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」報告，產業類移工，以移工是否完整接種疫苗、移工來源國疫情情況、移工日後住宿地點環境（例如套房優於雅房、同房住宿人數2人優於4人）等大項給予不同配分;家庭類移工則以移工是否完整接種疫苗、移工來源國疫情狀況給予不同配分。
勞動部長許銘春表示，以產業類移工為例，移工疫苗施打情形總分是55分，來源國疫情情況總分10分，移工住宿地點的房間類型總分則是45分。
依據順位評分表，產業類移工評分項次有四大項，包括COVID19疫苗施打、來源國COVID19確診人數、外國人住宿地點的房間類型、入境外國人當名將住宿類型及人數。
舉例而言，假設產業移工已完整接種兩劑疫苗，可得55分，若只接種第1劑，可得45分，完全未接種疫苗得零分。來國源7天移動平均確診人數5000人以下，可配分10分，確診5001到1萬人可得5分，7天確診人數在10001以上得零分。
住宿配分方面，移工住的如果是套房，可得20分，套房及非套房皆有可得15分，全部不是套房得10分。入境後住宿類型及人數，1到2人同住套房可得25分，3到4名同住套房可得15分，1到2人同住非套房只有10分，依房間類型及同住人數各有不同配分。
衛福部次長薛瑞元則說，目前衛福部急需處理的是提升移工施打疫苗的覆蓋率，目前國內69萬名移工，已施打第一劑疫苗的約24萬人，已施打第二劑的只有4萬人， 只要移工疫苗接種率高，發生群聚感染的可能性就可降低。
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