基本工資調整補貼 明年1月至3月31日申請

行政院核定基本工資調整方案，自2022年1月1日起基本工資調整，月薪由24,000元調高至25,250元，調升1,250元；時薪由160元調成168元，調升8元。考量今(2021)年度疫情衝擊國內內需產業，包含農業及服務業及受疫情連帶影響工業，又適逢基本工資調升，經濟部與勞動部共同研擬本補貼方案，以減緩調漲基本工資對企業造成的負擔。

經濟部說明本補貼方案範圍、對象、條件、金額、申請方式及期間。為今年受疫情影響之農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，也在補貼適用範圍；補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，經濟部已參酌業者意見，以2021年9月及10月總營收較2020年9月及10月總營收減少20%之事業；若為2020年9月以後成立之事業，則以2021年9月及10月總營收較成立後之兩個月完整報表總營收減少20%認定。

經濟部指出，本方案係補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資24,000元及25,200元者，補貼定額1,000元；部分工時員工月投保薪資23,100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。

本補貼方案一律採線上申請，申請期間預計為2022年1月至3月31日，並採一次審核，分次撥款。實際受理申請日期，經濟部將擇期公告。