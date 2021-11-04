基本工資補貼拍板 9、10月營業額衰退20％可申請

行政院今天核定受疫情影響事業基本工資補貼方案，補貼對象包含受疫情影響之農業、服務業及連帶影響之工業，營利事業或有營業執政之事業，今年9到10月總營收減少20％者，全職人工補貼每人1000元，部分工時員工補貼每人560人，補貼6個月。

行政院日前核定基本工資調整方案，明年元旦起基本工資調整，月薪由2萬4000元調高至2萬5250元，調升1250元；時薪由160元調成168元，調升8元。考量今年度疫情衝擊國內內需產業，包含農業及服務業及受疫情連帶影響工業，又適逢基本工資調升，經濟部與勞動部共同研擬本補貼方案，以減緩調漲基本工資對企業造成的負擔。

行政院今天核定補貼方案，今年受疫情影響之農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，都在補貼適用範圍；補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，經濟部參酌業者意見，以今年9月及10月總營收較去年9月及10月總營收減少20%之事業；若為去年9月以後成立之事業，則以今年9月及10月總營收較成立後之2個月完整報表總營收減少20%認定。

經濟部指出，本方案是補貼雇主因基本工資調漲所增加之成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資24000元及25200元者，補貼定額1000元；部分工時員工月投保薪資23100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。

經濟部說明，本補貼方案一律採線上申請，申請期間預計為明年年1月至3月31日，並採一次審核，分次撥款。實際受理申請日期，經濟部將擇期公告。