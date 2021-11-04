上班族最想連休十天 實際最多平均連休4.7天

連兩年遭遇疫情衝擊，有的行業實施無薪假，有的行業卻訂單暢旺，勞工朋友們休假狀況是否正常？能順利請假不被刁難？yes123求職網調查顯示，四成二休假不正常，70%患請假恐懼症， 80%曾放假兼辦公，顯示多數勞工常因公務而不敢隨意請假。

yes123求職網調查發現，有四成二(42.2%)的上班族覺得，今年自己的休假狀況「不算正常」；其中又有高達65.6%的人透露，因此「有離職念頭」。調查也顯示，若不含六日、國定假日與法定保障假，上班族平均期望，能連續請休假9.7天；但是實際上，平均最多一次僅請休假4.7天，不到期望值的一半。

高達八成(79.7%)的上班族表示，在休假時，「曾經有過」仍要處理公務的經驗；這當中甚至僅有15.6%指出，事後公司「有給加班費或補休」，代表其餘的八成四(84.4%)，並沒有獲得薪水或工時上的補償。

調查發現，員工在休假時有高達70.3%的人表示，「曾經」接過老闆或主管打來的電話，而且是詢問公事；另外「曾經」收到過主管或老闆寄來的電子郵件，有53.3%；至於「曾經」收到過主管或老闆傳來的簡訊，占比更高達到66.8%。

在休假時收到主管、老闆傳來的簡訊或電子郵件，僅有20.3%的上班族表示，「都不會立刻回覆」；代表其餘八成(79.7%)的人會立刻回覆，不過情況又細分成這三種：44.1%屬於「不論是簡訊或電子郵件，都會立刻回覆」；30.2%屬於「簡訊的話，才會立刻回覆」；5.4%屬於「電子郵件的話，才會立刻回覆」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著智慧型手機，以及相關通訊軟體的盛行，老闆與主管能隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求員工處理公務，結果導致惡性循環的「二十四小時責任制」。

不論打算請什麼假，此次調查發現，大多數的上班族仍然對「請假」這件事有恐懼感，高達七成(69.7%)的上班族坦言，「會擔心」經常請休假，影響到老闆或主管對自己的評價；若以「全體受僱就業者」914.4萬人推估，目前大約有637萬人有「請假恐懼症」。