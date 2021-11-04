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外交部稱萊豬不影響台美發展 王美花：是台美貿易障礙

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
王美花今（4）日說明，萊劑豬肉進口是台美間重要貿易障礙，而CPTPP全數會員國都有開放，台灣不解禁必定被檢視。記者鍾泓良/攝影
王美花今（4）日說明，萊劑豬肉進口是台美間重要貿易障礙，而CPTPP全數會員國都有開放，台灣不解禁必定被檢視。記者鍾泓良/攝影

外交部次長俞大㵢昨（3）日於立法院備詢，強調美國不是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國；萊豬也不是台美之間唯一的議題，不影響台美多元發展。經濟部長王美花今（4）日說明，萊劑豬肉進口是台美間重要貿易障礙，而CPTPP 全數會員國都有開放，台灣不解禁必定被檢視。

媒體提問，美國是否可能可以控制那些國家不讓台灣加入CPTPP，王美花說明，台灣不開放符合聯合國標準的萊劑肉製品進口將有兩個面向。

首先，台美關係各方面都很好，萊豬就是台美之間嚴重的貿易障礙要解決。其次，CPTPP 11個會員國都接受含有國際標準的萊劑肉製品可以進口，甚至有四、五個國家國內可使用。台灣要加入CPTPP搞不好要等到第二、第三輪，「我們是等著被這些國家檢視，如果發現台灣不許萊劑豬肉進口，他說你不符標準，規範解決了再來申請，這對台灣是非常嚴重傷害。」

王美花接著說，加入CPTPP非常多要件，它是高標準自由貿易協定，台灣必須要在前提上要讓會員國覺得是合格，如果人家一看台灣這個、那個不合格，你怎麼進一步跟人家實質談判。她補充，對台灣來說加入CPTPP一定要越早越好，如果自己卡住自己，未來可以想像，要是中國大陸先加入了台灣要加入的機會就會非常渺茫。

對於說法是否與俞大㵢不一致，王美花說，外交部昨日也用新聞稿完整說明。對台灣來講，美國萊劑豬肉進口是台美間重要貿易障礙，所以蔡總統去年8月才宣布我們一定要去解決。

當被追問台灣是否已確定是第三輪加入CPTPP，王美花解釋，因為英國申請在前面，會員國當務之急應該是在審英國的相關入會談判。至於大陸是否會搶在台灣之前，王美花表示，沒說大陸會在台灣之前，認為台灣最大優勢就是相關法規制度都是自由開放的，不要因為這個議題而卡住台灣。

CPTPP

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