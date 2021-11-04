智慧機械及5G投資抵減優惠今明年落日 工總籲政府展延

為加速企業完成智慧升級轉型，政府針對《產業創新條例》中的智慧機械投資抵減優惠，將在今年12月31日落日，第五代行動通訊（5G）系統投資抵減優惠則須於明年年底落日。全國工業總會表示，產業界期期以為不可，除了請政府予以展延外，也應提高抵減稅率。

工總在最新一期會刊「產業雜誌」社論指出，為推動產業智慧升級及數位轉型，政府於2019年7月3日公布增訂《產業創新條例》第十條之一條文，提供產業在同一課稅年度內，支出新台幣100萬元以上、10億元以下，投資於自行使用之全新智慧機械；或投資於導入5G系統之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，得於支出金額3％或5％限度內，分三年或於當年度抵減應納營利事業所得稅額，鼓勵企業加速投資。

工總指出，呼籲智慧機械及5G投資抵減優惠，原訂今、明年兩年落日的時程，基於以下四點理由，建議政府展延：

首先，政府應考量智慧機械投資抵減優惠於施行當（2019）年及隔年，適逢美中貿易戰及全球新冠疫情相繼爆發，導致全球經濟低迷不振，企業營收及獲利衰退，產業多數呈現觀望、減緩投資，因而延宕智慧機械投資腳步，也導致原訂三年的投資抵減優惠適用年限，不足以供企業落實投資規劃，亟需展延，以提升投資動能。

其次，由於美中貿易戰促使國際產業鏈重組，加上我國疫情控制得宜，及政府推出三大投資方案奏效，已吸引大量台商回流投資台灣，如果智慧機械投資抵減優惠可以展延，正可提供回流台商後續數年間擴廠投資智慧產線設備的政策支援。

第三，國際第五代行動通訊技術推陳出新，產業仍需持續布局，加上政府將於2022年至2024年持續釋出專網專頻，鼓勵廠商布局先進技術（如高頻毫米波頻段技術等）發展與商品化實證能力，同時5G系統開放網路架構技術（O-RAN）因尚處於技術發展階段，亟需政府提供實證場域與展延投資抵減優惠的政策引導。

第四，5G系統的應用，在製造業進入萌芽期，但因導入5G的投資風險高，如果投資抵減能夠延長、投資抵減稅率能夠提高，對產業有相當助益。

工總指出，產業界建議政府，應將智慧機械及5G系統投資抵減優惠，展延至2029年年底落日，並將抵減稅率提高至15％。

至於經濟部為呼應蔡總統提出的「資安即國安」戰略，以及有鑑於資通安全是台灣產業發展必須把握的關鍵領域，計畫在《產業創新條例》第十條之一中，增加「投資於資通安全產品或服務之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務」投資抵減項目。

工總認為，此舉有助於鼓勵產業加速或提前導入資安產品或服務，確保我國產業在國際供應鏈上取得客戶信賴、提高提單率，以及因應國際日益嚴重之資安攻擊與威脅事件，產業界咸表贊同。不過，因為資安需要長期投入，且為提高企業投資誘因，應提高抵減稅率及將抵減年限定為六年。