耕興第3季、前三季營收獲利同創歷史新高
電子檢測廠耕興（6146) 今(4)日董事會通過第3季財報，第3季歸屬於母公司稅後純益為3.05億元，每股純益3.14元，創單季新高；累計前三季歸屬於母公司稅後純益為7.99億元，每股純益8.24元，已超過去年全年度的8.03元。
耕興表示，今年第三季、前三季營收、毛利率、獲利及稅後每股盈餘再度改寫歷史新高，主要受惠於行動通訊產品的檢測案件量增加，尤其是5G NR智慧型手機接單表現優於預期。
根據美國聯邦通信委員會(FCC)網站資料顯示，耕興今年前三季高階網通產品檢測案件占總數為17.04%，市占率排名全球第一。統計今年前三季5G NR行動通訊產品檢測案件，全球僅20家實驗室執行5G NR產品檢測，而耕興5G NR案件佔總數逾25%占有率，是唯一上榜的台商實驗室，且市佔率排名全球第一。
不僅如此，從國家通訊傳播委員會(NCC)的資料顯示，耕興執行5G NR產品的測試總數亦超越其他實驗室的總和，在台灣市占率過半，可見耕興在5G NR包含手機、CPE等終端應用產品的接單量、5G測試產能、競爭力穩坐業界龍頭。
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