路迦生醫美國肝癌孤兒藥 汐止實驗室通過食藥署審查

興櫃股路迦（6814）今（3）日宣布，衛福部食品藥物管理署（TFDA）已完成台北汐止實驗室細胞製備場所符GTP（人體細胞組織優良操作規範）查廠作業，於10月25日取得衛福部函文同意核可。

路迦表示，該公司的免疫細胞治療技術已獲美國食品藥品局（FDA）肝癌孤兒藥資格 ，並符合美國HCC之IND審查，並進行台灣TFDA二期臨床試驗，現在成功獲得衛福部函覆認可GTP實驗室，路迦將力拼於今年年底前啟動百人收案，以完成美國FDA臨床試驗為目標。

路迦進一步表示，公司正積極與逾10家醫院洽談合作進行臨床試驗，台北榮總、亞東醫院、林口長庚及花蓮慈濟等四家已完成衛福部臨床試驗審查，最快即可於今年年底啟動第一個收案。

依據特管法所規定，向衛福部申請癌症免疫細胞治療附表三內容，只能針對「第一至第三期實體癌（solid tumor），經標準治療無效」或者「實體癌第四期」之病患進行細胞治療施行計畫，若與路迦生醫一同參與過執行完成之人體試驗成果報告，屆時其醫院或醫學中心即可以申請執行附表三以外的治療，一旦通過，癌症病患便可於術後馬上進行癌症免疫細胞治療，搶得治療先機。

路迦於2015年與日本LYMPHOTEC公司獨家簽定「自體免疫細胞治療」授權技術，為目前在台唯一具有國際藥證的免疫細胞技術，其引進的自體記憶型T細胞LuLym-T細胞治療技術為公司核心優勢。

展望2022年，路迦持續推進癌症免疫細胞治療技術平台相關進度，推動美國肝癌孤兒藥在台灣進行二期臨床試驗，亦期盼以此記憶型T細胞(LuLym-T)與更多醫學中心、依特管法申請癌症免疫細胞治療施行計畫。