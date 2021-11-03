政院明將拍板工資補貼方案 9、10月衰退20%為門檻

為因應明年調整基本工資，行政院明（4）日擬拍板「基本工資補貼方案」規畫，估以就安基金35億元支應，比較標準為今年9月至10月營收，較去年同期衰退20%，補貼對象服務業及農業與部分製造業，採申請制，估有近60萬名勞工受惠。

新冠肺炎本土疫情衝擊國內部分產業，且政府拍板基本工資自2022年元旦起，月薪調升為25,250元，時薪168元，調幅達5.21%，因此經濟部和勞動部協調規畫，將對特定產業雇主提供薪資補貼。

經濟部上周與相關業者協商並說明基本工資補貼草案，為投保薪資級距2萬4,000元及2萬5,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在2萬3,100元以下部分工時員工，以每月70小時估算，每人每月560元定額補貼，補助時期為明年1至6月，並以今年11月、12月營收較去年同期衰退15%為適用門檻。

據了解，在協商時，部分業者認為振興五倍券振興效益很大，若採認11月、12月為基準，可能會失準，因此希望將採認期間往前調整，例如可採認9月至10月，甚至是7月、8月，或是5月、6月，拉近和本土疫情期間的距離。

不過經過經濟部與業者們協商後，經濟部主張若要將比較標準的認定期間往前挪，就必須將期間營業額衰退的門檻提高，最後雙方達成對於該主張的共識，並由經濟部將此結論呈報行政院。

據了解，在經濟部初步向行政院長蘇貞昌報告後，蘇揆認為因為疫情期間，不管是疫情或是防疫措施，對與部分產業的影響都很顯著，因此蘇揆指示可以「寬予認定」。

因此，行政院明擬拍板，經濟部基本工資補貼方案規劃，將針對農業、服務業，以及實質上屬於觀光、服務或餐飲等內需產業的製造業（如觀光工廠、玉石採取業等）進行補貼，並以9月、10月較去年同期營業額衰退20%為方案門檻。