影／通膨加速升息？ 供應鏈瓶頸明年才有解
通貨膨脹來勢洶洶，各國央行吹起升息風，美國聯準會（Fed）將召開利率決策會議，預料提出縮減購債計畫，各界也關心，Fed是否會因應通膨，暗示加速升息步調。
美國9月消費者物價指數(CPI)達5.4%，通膨率居高不下，專家評估要明年才能緩解通膨現象。
面對通膨持續，部分國家央行加速升息步調，各界也關注聯準會是否會跟進加速升息步調。
中經院院長張傳章表示，從FOMC會議記錄來看，美國最快於明年升息1碼。
如果聯準會宣布縮減購債，又暗示提早升息，不少投資人擔心，新興市場的資金將會回流美國，造成市場震盪。
對此，李勝彥主席認為，台灣因為外匯存底豐富，衝擊較新興國家小。台新投顧副總黃文清也表示，QE縮減的過程當中，確實會影響資金內容，不過以長線的趨勢來看，明年下半年股市還是會回到一個多頭趨勢， 投資人不用太擔心。
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