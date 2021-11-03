影／通膨加速升息？ 供應鏈瓶頸明年才有解

花旗銀行出售消金業務案，因為傳出花旗銀行向潛在買家，要求三年內不得僱用花旗員工，意外出現「案外案」，引發各界關注。儘管花旗銀行董事長出面澄清，若沒有接觸機密文件的員工，不會受影響，但是此項做法直接跳過員工，由資方間聯手阻斷勞工就業權，在國內首開先例。為何花旗銀行想要標售消金業務，卻得祭出如此嚴格的就業限制？很多人百思不解。

2021-11-03 17:12