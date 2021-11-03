副總統盼台灣美國商會支持簽訂FTA 促進雙邊貿易

賴副總統今（3）日接見「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇代表」，期盼台灣美國商會能向美國政府及國會，持續表達支持簽訂台美FTA，經由這些制度性的建立，來促進雙邊貿易進一步成長。

賴副總統致詞時感謝台灣美國商會作為台美之間的重要橋梁，不僅強化雙邊貿易關係，也針對台灣不同的社會議題舉辦論壇，這次將邀請兩國專家學者，於本（11）月24日舉辦「第三屆健康樂齡論壇」，共同討論健康促進的議題。

賴副總統說，如何讓民眾活得久又健康，這是一個非常重要的課題。根據衛福部國民健康署公布資料，台灣民眾平均餘命超過80歲，不過不健康生存年數是8.4年，表示平均每人有10%的時間是不健康的。因此，增進民眾健康是台灣政府非常重要的課題，他非常期待「健康樂齡論壇」能夠有好的成果，並提供給政府參考、進一步具體改善這個問題。

賴副總統並藉此機會感謝美國政府對台灣的支持，特別是捐贈台灣累計400萬劑的疫苗，對台灣的防疫工作幫助非常大。

賴副總統也感謝台灣美國商會向美國傳達台灣的民主社會及經濟產業情況，讓美國更加了解及支持台灣。此外，台灣與美國的經貿也更進一步開展，包括數位經濟、再生能源及半導體產業的發展等，期待未來各產業都能有更緊密的聯繫。

賴副總統說，為了要強化台灣跟美國的雙邊貿易，他期盼台灣美國商會能向美國政府及國會，持續表達支持簽訂台美FTA，以及支持台灣加入CPTPP；經由這些制度性的建立，相信台美雙邊貿易一定可以更加成長。

他還談到，台灣將在12月18日舉行公投，其中一個公投案是有關禁止含萊克多巴胺的豬肉進口。政府依據科學證據、國際標準，開放不高於萊克多巴胺容許值的豬肉進口，這是一個兼顧民眾健康及貿易的做法。因為在野黨提出這個公投案，政府有責任向社會說明及傳達正確訊息。