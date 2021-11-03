大量印製鈔票 以後會由後代子孫來還

東吳大學企業管理學系於今（3）日上午舉辦「東吳企管財經講堂」第五季第四場次，主題是「政府財政新幻術！無上限財政赤字與新貨幣理論？」與會專家學者都認為，為振興經濟「被迫」大量印製鈔票，是不得已的作法，但天下沒有白吃的午餐，這以後會由後代子孫來還的。

今日的講堂是由東吳大學法商講座教授陳冲擔任主持人，東吳大學企管系教授劉美纓擔任引言人，與談貴賓包括東吳大學講座教授許嘉棟、台灣金融研訓院董事長吳中書與麥格理證券分析師許世德。

劉美纓指出，COVID-19之後，全球多國經濟停擺影響政府稅收，甚至還需提昇財政支出來刺激經濟，包括美國、日本、歐盟等，都提出龐大的金額來紓困，如美國在2008年金融海嘯前國債突破10兆美元，2021年達28.4兆美元，逼近法定上限，使政府債務占GDP比率達136%，創下二戰後新高紀錄。

她認為，傳統經濟理論認為，政府支出應追求預算平衡，若過度舉債，使國家財政陷入危機，但現代貨幣理論（Modern Monetary Theory，MMT）邁向主流，其觀點是擁有發行權貨幣的國家，可以不管赤字，透過舉債解決社會問題。但全球能源緊張，通膨來臨，政府說通膨是暫時的，你覺得真是如此嗎？

許嘉棟說，MMT都是政治人物在主張，且幾乎都是左派的政客，沒有先進國家的央行主政者在主張，他個人體會，為何歐美認同QE，因為傳統管道不通，銀行的錢放不出去，為振興經濟不得不這麼做，但做了央行還是很緊張，是戒慎恐懼在做，如果看到通貨膨脹不對勁就要改變政策。

吳中書表示，很多國家是美國採取什麼政策就跟進，當美國採取寬鬆貨幣政策，各國就跟進，但印鈔票的代價，赤字會大幅竄升起來，值得我們思考。他認為，目前國際要處理的問題，是貨幣供給要逐漸下降，股票漲造成資產上漲，造成所得和分配不均，加上各國成長差異與對技術掌握力不同，會產生問題，他預期通膨明年中會慢慢趨緩，但貨幣及政策引發的後遺症，是日後要注意的。

許世德說，最近看到中國大陸有很多暴雷，問題就是大陸的主要資金是來自房地產，你資金不斷抽走，地產業就有資金的問題，它們地產業都是要短期獲利，一個開發案超過三年就會有問題，如果一直賣不掉，沒資金來源就完了，而高利息也會吃掉你，所以有那麼多地產公司出問題，不過，中國大陸已開始處理這些問題了。

陳冲認為，MMT貨幣理論是一個名詞，不是說好或是絕對不好，各國一些政客喜歡，因為金融海嘯和疫情，有時候被迫必須採取不得已的政策，但不能說現在的貨幣政策都是對的。

他指出，現在的貨幣理論會誤導一貨幣政策，我們談通膨，一般從CPI來看，但忽略資產價格，以目前狀況我們不得不考慮這一項，因為它影響實在太大了，未來升息或縮減，這是必要做，因為要應付以後的通膨是必須採取行動，當然這很難，要逐步來做，要及早做規劃。