資誠：實施全球最低碳價機制有助減排

聯合國氣候變遷大會（COP26）於英國舉行，碳定價議題成為全球關注焦點，PwC與WEF（世界經濟論壇）3日發布「全球碳定價報告」，報告指出，全球最低碳價機制（ICPF）有助於二氧化碳和其他溫室氣體（GHG）的減排，以協助解決全球氣候危機。

報告指出，ICPF可以將全球溫室氣體排放量減少12%，實施的成本低於GDP的1%，且實施ICPF可避免全球暖化造成的經濟損失，並可能增加碳交易相關收入，因此可抵銷ICPF的實施成本。

由於全球不同地區的碳價不一，從每噸碳價0美元到超過130美元不等，造成不公平的環境，對於擔心失去國際競爭力的國家來說，這樣的環境可能限制各國對減碳的決心。2021年6月，IMF提出ICPF框架，對不同發展階段的經濟體提出不同的碳價，以推動更多人參與減排。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，這份報告的分析結果非常令人鼓舞，運用 ICPF可以加快減排的速度，對全球氣候做出重大貢獻。減排也可以不對人民生計和商業造成嚴重經濟損失，儘管在全球各地的影響仍會有些不均衡。

李宜樺說，實施ICPF固然有成本，但不採取行動對社會和企業帶來的成本要高得多。 儘管政治和技術上的挑戰仍然非常大，但希望這項研究可以鼓勵各國考慮這樣的碳定價方式，以加快速度達到淨零碳排，把氣候變遷對人類和地球的最壞影響降到最低。