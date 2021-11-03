快訊

富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

資誠：實施全球最低碳價機制有助減排

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

聯合國氣候變遷大會（COP26）於英國舉行，碳定價議題成為全球關注焦點，PwC與WEF（世界經濟論壇）3日發布「全球碳定價報告」，報告指出，全球最低碳價機制（ICPF）有助於二氧化碳和其他溫室氣體（GHG）的減排，以協助解決全球氣候危機。

報告指出，ICPF可以將全球溫室氣體排放量減少12%，實施的成本低於GDP的1%，且實施ICPF可避免全球暖化造成的經濟損失，並可能增加碳交易相關收入，因此可抵銷ICPF的實施成本。

由於全球不同地區的碳價不一，從每噸碳價0美元到超過130美元不等，造成不公平的環境，對於擔心失去國際競爭力的國家來說，這樣的環境可能限制各國對減碳的決心。2021年6月，IMF提出ICPF框架，對不同發展階段的經濟體提出不同的碳價，以推動更多人參與減排。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，這份報告的分析結果非常令人鼓舞，運用 ICPF可以加快減排的速度，對全球氣候做出重大貢獻。減排也可以不對人民生計和商業造成嚴重經濟損失，儘管在全球各地的影響仍會有些不均衡。

李宜樺說，實施ICPF固然有成本，但不採取行動對社會和企業帶來的成本要高得多。 儘管政治和技術上的挑戰仍然非常大，但希望這項研究可以鼓勵各國考慮這樣的碳定價方式，以加快速度達到淨零碳排，把氣候變遷對人類和地球的最壞影響降到最低。

氣候變遷 暖化 資誠

延伸閱讀

油氣產業擬開徵甲烷費 曼欽強烈反對 拜登政策又遇阻

共和黨批甲烷減排衝擊油氣產業 能源價格將飆漲

解振華批川普浪費5年時間：美應加速減排 而非中國

COP26氣候峰會 英印電網計畫力助能源轉型

相關新聞

花旗出售案燒出勞權爭議 阻擋就業是保護員工還是顧及賣相？

花旗銀行出售消金業務案，因為傳出花旗銀行向潛在買家，要求三年內不得僱用花旗員工，意外出現「案外案」，引發各界關注。儘管花旗銀行董事長出面澄清，若沒有接觸機密文件的員工，不會受影響，但是此項做法直接跳過員工，由資方間聯手阻斷勞工就業權，在國內首開先例。為何花旗銀行想要標售消金業務，卻得祭出如此嚴格的就業限制？很多人百思不解。

資誠：實施全球最低碳價機制有助減排

聯合國氣候變遷大會（COP26）於英國舉行，碳定價議題成為全球關注焦點，PwC與WEF（世界經濟論壇）3日發布「全球碳定...

楊寶楨：民進黨敢發誓 吃萊豬就保證加入CPTPP嗎？

四大公投案將在年底投票，民進黨指稱，若反對美豬，將影響台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。民眾黨發言人楊寶楨...

萊豬公投影響入CPTPP？王美花：非常嚴重的傷害

萊豬公投與藻礁、重啟核四、公投綁大選等四公投將在12月18日舉行，經濟部長王美花今（3日）早表示，如果萊豬公投過關導致萊...

助業者拓銷海外市場 國發基金續辦機器設備輸出貸款

為配合政府加強輔導機器設備輸出以協助本國出口廠商，行政院國家發展基金管理會於今年9月通過辦理「機器設備輸出(第四期)貸款...

「反萊豬將不利台灣加入CPTPP」 陳吉仲：影響國家經貿

12月18日四大公投案登場，經濟部長王美花今天表示，若反對含萊克多巴胺豬肉進口，將不利台灣加入CPTPP；農委會主委陳吉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。