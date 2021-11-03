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事欣科北美博弈、餐飲訂單進駐 估明年營收年增雙位數

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦事欣科（4916）今（3）日舉辦法說會，受惠於北美博弈、餐飲客戶訂單逐漸復甦，對業績看法轉趨正向，事欣科指出，博弈有看到訂單回來，看好明年有很好成長機會，在大環境有利之下，期望公司未來一兩年營運均有雙位數成長。

事欣科第三季受零組件長短料影響，營收表現不如預，展望第四季，法人看好隨料源供應轉趨穩定，該公司今日也表示，缺料部分雖然會對第4季有影響，但是已經趨緩，主要是缺部分微控制IC與面板，整體而言，缺料狀況有比第三季好很多。

事欣科為工業電腦廠，提供客戶專業代工設計、製造以電腦處理器為主的嵌入式解決方案，應用領域包含航太、國防、博弈、通訊、工業、醫療等，主要產能在墨西哥，客戶則以美系居多，公司2020年起透過出貨全球前兩大衛星業者之一、提供PCB板及組裝服務，間接打入SPACE X供應鏈。據悉，事欣科今年SPACE X出貨高於去年，搶佔低軌道衛星商機。

該公司2020年受到疫情影響，在消費性電子與商用航太受到衝擊，不過開始在美國對員工加強訓練，同時在墨西哥子公司也做設備投資，事欣科表示，三家子公司與北美生產據點，無論是在設備投資、人員的訓練，在良率與製程再提升，未來可望展現在營運績效上。

事欣科表示，像是在墨西哥廠增加SMT產線、 內華達州的工廠也引進CNC設備，並在LA子公司導入新檢測設備。

除了博弈外，事欣科也拿下北美前三大速食業者的多媒體服務機（KIOSK）訂單，除了KIOSK組裝外，另外像是裡面的線束、PCB也會交由事新科，可以說事新科提供從板子設計、金屬機殼與線束等一站式服務。

事欣科 博弈 墨西哥

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