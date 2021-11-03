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經部舉辦數位與商談會 助中小企業鏈結商機

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

為協助中小企業透過數位驅動國際商機，經濟部中小企業處今天舉行「全球數位商機共創國際論壇與商談會」，邀集日本、荷蘭、土耳其、比利時、盧森堡及我國產官學研專家代表齊聚一堂，透過國際論壇、分組討論、一對一企業商談會，掌握數位轉型趨勢，鏈結日本、歐洲市場共創商機。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂指出，面對5G、AI、IoT科技不斷發展進步，疫情更加速數位科技帶來的便利，數位轉型已成為企業切身相關的重要議題。經濟部協助中小企業善用數位工具，這兩年來推動政策包括數位雲市集、T大使計畫、成立共學團等，藉由政府補助、培訓及共學概念，讓更多企業參與數位轉型。這次活動除介紹臺灣數位轉型經驗，也藉由日本、歐洲等各國專家學者經驗分享，深度座談及商機媒合等，期協助臺灣企業前進國際市場，掌握數位轉型商機。

這次國際論壇專題演講，邀請到日本Industrial Value Chain Initiative（IVI）西岡靖之理事長、荷蘭應用科技大學Ben Wagner博士、研華科技楊瑞祥技術長等專家，從國際趨勢探討、產業觀點分享，剖析數位共創作法、創新商業模式及合作商機。

接著兩場精彩的產業座談，由東台精機（4526）、上鎧鋼鐵、明昌國際、祥圃實業、數位經濟暨產業發展協會、凱鈿行動科技、臺灣通用紡織科技、威煦軟體等知名企業專家進行深度對談，從數位轉型的需求端、供給端切入，印證數位商機需透過企業間相互合作，才能達到最大化效益。

下午臺歐商談會則與土耳其、比利時、盧森堡等歐洲三國夥伴共同合作，由土耳其投資辦公室、比利時台北辦事處、盧森堡創新局等代表介紹該國第一手商業環境、產業優勢與市場機會，並依臺歐雙方企業需求，安排三國13家在「數位健康」、「數位科技」、「資安科技」等領域企業，與我國企業進行30場次以上的一對一線上商談媒合會，期協助我中小企業對接日本、歐洲市場合作對象及資源，創造更多國際鏈結機會。

日本

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