IEK：歐盟新政有利未來雙邊投資 聚焦半導體與量子運算

工研院產科國際所副組長周瑞貞今日指出，歐洲國家歷經疫情考驗經濟衝擊，今年目前略見復甦，歐盟國家也正積極推出振興政策，歐盟新政策有利我國業者針對綠色與數位轉型相關投資，其中歐盟2030數位羅盤之一的安全高性能和永續發展的基礎建設是聚焦5G覆蓋人口密集區域、半導體產量占全球20%、部屬一萬邊緣運算安全節點、量子加速電腦開發等。

周瑞貞是在工研院產科國際所「眺望～2022產業發展趨勢」研討會期間作上述表示，她也提到，台廠在和歐洲企業合作已打下穩固基礎，且過去工研院參與經濟部技術處鼓勵產研機構參與歐盟計畫的44案就有工研院參案17個，整體台灣參與歐盟計畫成案率24.6%，高於歐盟去年計畫提案成案率15.4%。

周瑞貞也指出，歐盟各國政策存在差異但多數圍繞歐盟新版產業策略，比如西班牙關鍵投資政策在今年6月取得歐盟執委會背書，西班牙在國家人工智慧領域預計今年至2023年投資5億歐元，是該國關鍵投資項目之一，並呼應歐盟整體復甦、轉型與韌性計畫。

周瑞貞也提到，英國與德國、法國都各有呼應歐盟投資的振興政策，其中德國擴大鼓勵太陽能與風電，法國至今年5月總計畫也已支出360億歐元，並編列量子技術與網路安全優先投資預算，其中量子技術投資五年18億歐元、網路安全預計投10億歐元。

整體而言，周瑞貞說，歐盟新版產業策略三大主軸顯示整體投資預算1.8兆歐元，預期50%支援歐盟現代化研發與創新，其中有望以短鏈取代長鏈包含原物料、鋰電池、活藥、氫能源、半導體、雲端與邊緣運算等，特別是歐盟近期啟動「歐盟-台灣雙邊投資協定BIA影響評估，預期未來與我國互動將持續增強。

數據顯示，去年因疫情使台歐貿易小幅下滑，但相對2019年台歐雙邊投資持續增加，包含歐盟對台投資增加4.1億美元、台灣對歐盟投資增加8億美元，同時重要資通訊和汽車零組件產業正透過積極投資形成緊密供應鏈

工研院產科國際所依據經濟部投審會的數據分析顯示，外國對台投資2020年歐盟占比39.36%，歐洲合計占比46.78%，至於台灣對外投資第一大仍是美國，第二則是歐洲整體占比13.28%。