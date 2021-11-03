萊豬公投影響入CPTPP？王美花：非常嚴重的傷害

萊豬公投與藻礁、重啟核四、公投綁大選等四公投將在12月18日舉行，經濟部長王美花今（3日）早表示，如果萊豬公投過關導致萊豬無法進口，那麼恐怕不符合CPTPP標準，「對台灣是非常嚴重的傷害」。

立法院經濟委員會今審查「生技醫藥產業發展條例」草案，王美花出席並備質詢，會前受訪時，針對萊豬公投議題，她指出，公投結果可能影響台灣加入CPTPP的難度。

王美花表示，目前CPTPP共11個會員國，都允許含有萊劑的豬肉進口，台灣在第二輪申請加入CPTPP，會被會員國挑有沒有符合國際標準，她強調「這是高標準協定，不是隨便講講」，就是要看各國自由貿易度有無符合這個標準，而現在「不僅11國都接受，其實其中有幾個國家自己都有使用萊劑了」。

王美花指出，假設台灣不容許含有聯合國標準的萊劑進口，「試問這些國家，你台灣有夠這個標準了嗎？」如果公投過了、不讓萊豬進口，也許CPTPP會員國會要台灣「等解決這個問題再來加入」，她認為「這對台灣是非常嚴重的傷害」。

不過，王美花表示，公投若是過關，就是民眾的表現，經濟部一定按照公投結論來執行。