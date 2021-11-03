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助業者拓銷海外市場 國發基金續辦機器設備輸出貸款

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

為配合政府加強輔導機器設備輸出以協助本國出口廠商，行政院國家發展基金管理會於今年9月通過辦理「機器設備輸出(第四期)貸款」，融資管理業務委由輸出入銀行辦理，本次貸款總額度新臺幣300億元，每筆貸款由行政院國家發展基金出資三分之二，承貸銀行出資三分之一，搭配貸放。

國家發展基金自2016年7月推動「機器設備輸出貸款」，對於機械設備、綠能設備、營建工程等各產業廠商，提供優惠的資金來源供廠商拓銷海外市場。「機器設備輸出(第三期)貸款」自2019年11月開辦，不到兩年時間額度即不敷使用，為能持續提供廠商充裕的金融支援，國家發展基金於近日開辦第四期貸款，持續提供實質金融支援，協助廠商布局全球市場。

輸出入銀行理事主席劉佩真表示，輸出入銀行為政策性專業銀行，主要任務在於協助廠商拓展外銷市場，而藉由機器設備輸出貸款，銀行也已成功協助多家企業征戰全球海外市場，範圍更涵蓋一般商業銀行較不願承做的新興市場，例如：烏干達、象牙海岸、烏茲別克等國，此項貸款更能強化我國拓展外銷市場的深度與廣度。

新冠肺炎疫情自去年爆發至今，疫情反覆已成為全球經濟復甦的隱憂，近年來政府積極推動工業4.0計畫，臺灣機械設備業者也積極朝向智慧製造發展，帶動產業升級發展，爭取全球市場商機。

國家發展基金 疫情 外銷

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