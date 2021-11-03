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心悅生醫新冠藥物 獲食藥署核准執行一期臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

心悅（6576）宣布，公司開發的新冠藥物Pentarlandir，已經獲得衛福部食藥署（TFDA）核准執行一期臨床試驗，規畫收案42人，預計2022年中可以完成。

心悅生醫指出，本試驗之主要目的為評估Pentarlandir在健康受試者之安全性以及藥物動力學，有助於美國食品藥物管理局（FDA）申請藥證送件所需之安全及有效性之整體評估，也有助於未來可能執行預防性投藥的臨床試驗。

心悅生醫表示，Pentarlandir目前在美國執行二期臨床，收案順利，預計將依據二期臨床的解盲結果選擇較佳劑量進入三期臨床。目前輕症新冠肺炎尚無口服藥物，美國默沙東的Molnupiravir雖已向FDA申請緊急使用授權，惟僅申請適用於高風險病人，與Pentarlandir有完全不同之市場區隔。

面對Delta變異株掀起席捲全球的新一波疫情，心悅生醫執行長蔡果荃教授指出，疫苗供應不夠、不均，疫情流感化，與人類長相左右是不可避免的未來趨勢，可以說疫苗的防疫力道已走到盡頭。開發適用於各種現有及未來的病毒變異株的治療藥物、已是絕對必要的防疫方法。

Pentarlandir治療機轉是針對各種變種病毒基因結構仍然高度相似的蛋白酶，對Delta變異株仍然一樣有效。若開發成功，當可為全世界提供堅實的第一線防疫方法。

美國 FDA

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