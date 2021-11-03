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禁萊豬影響加入CPTPP？ 經長：CPTPP 11國全准萊豬

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。聯合報系資料照
經濟部長王美花。聯合報系資料照

行政院長蘇貞昌日前於立院答詢，若台灣禁止萊豬進口將會影響跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進展。經濟部長王美花今（3）日解釋，CPTPP全數會員都准萊豬進口，台灣是第二輪加入「是被人家挑」，假設台灣不容許聯合國標準的萊劑進口，試問這些國家會認為台灣有夠這個標準嗎？

王美花說，CPTPP目前11個會員國都有准許萊豬進口，台灣是第二輪加入，是被人家挑，挑剔我們規定有沒有符合這些國際標準。而CPTPP是高標準一個協定，假設台灣不容許聯合國標準的萊劑進口，「試問這些國家會認為你台灣有夠這個標準嗎？」

王美花接著說，當反萊豬公投通過，不准不讓含有萊劑的豬肉進口，這些會員國就會說，等你解決這個問題再加入，這對台灣是非常大的傷害。

立法院10月29日邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委趙天麟會中談及，如果反萊豬公投案通過，對於加入世界貿易的環節，是否會影響參加CPTPP？

蘇貞昌回應，為何政府開放符合國際標準、科學證據、安全容許量的萊豬進口，因為全世界有100多個國家都這樣做，台灣置外於世界，又怎麼能走向世界？

CPTPP 蘇貞昌 王美花

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