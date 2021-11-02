Appier營運長李婉菱 獲選2021亞洲權力商業女性企業家

Appier今年第1季順利在日本掛牌，Appier營運長暨共同創辦人李婉菱也在近期獲得《Forbes》評選為2021亞洲權力商業女性企業家（Forbes Asia Power Business Women），該榜單旨在表彰對塑造亞洲商業格局有所貢獻的成功女性，李婉菱是今年台灣唯一上榜的女性企業家。

Forbes指出，疫情為亞洲整體經濟和商業經營環境帶來挑戰，但上榜的女性在各個行業擔任領導角色，並取得了顯著的里程碑，能帶領公司持續成長，同時也在疫情爆發近兩年的時間，帶領企業適應新常態的變化，甚至在挑戰中抓住機遇，擴大既有的業務。

李婉菱是Appier的共同創辦人，她也在Appier的研發、產品轉型過程中扮演關鍵角色。Appier執行長游直翰就表示，從另兩位共同創辦人營運長李婉菱、技術長蘇家永的不同領域學習很多不同觀念，並在企業經營上實際應用。

值得注意的是，今年入選的所有女性都是首次入榜，領域擴及科技業、銀行業、製造業、醫療保險與私募股權，呈現出亞洲女性企業家的多元經營業態與樣貌，她們所經營和管理的企業在全年營收方面均超過 1 億美金。

Appier是以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心，運用 AI 協助企業做商業決策。Forbes指出，在李婉菱的帶領下，Appier擁有 500 多名團隊成員，為超過 1,000 家全球知名品牌與代理商提供服務，營運據點遍佈亞洲，並且持續向歐洲和美國擴展業務。今年3月，Appier 於東京證交所上市，截至今年六月，Appier 在營收和獲利兩方面皆展現出強勁的成長動能。

在創立 Appier 之前，李婉菱擁有華盛頓大學聖路易斯分校免疫學博士學位和史丹佛大學生物科學碩士學位，曾在波士頓兒童醫院的擔任研究專家。李婉菱將自己的成功歸功於父母，她表示，在她選擇將職業生涯從學術界轉向創立公司時，父母仍然支持她、理解她已經考慮清楚才做出這項決定，「如果沒有他們，就不會成就今天的我！」