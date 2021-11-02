藻礁公投影響四接開發 經濟部：每案都有獨立背景

基隆協和電廠第四天然氣接受站卡關環評，外界更質疑四接恐步上三接後塵，成為下一個公投案。經濟部次長曾文生今（2）日受訪，並不會這麼認為，覺得台灣接下來發展就是用燃氣取代燃煤。至於公投結果影響四接興建，他則說，每個案子都有獨立背景。

是否擔心協和電廠四接成為下一個公投案，曾文生回應，不會這麼認為，表示台灣未來發展就是天然氣發電趕快來替代燃煤。他也提到，昨日環團及政治人物比例與三接不同。經濟部也會與地方議員溝通，舉例像是高雄的永安港建起來之後，底下的珊瑚生態是非常好的。

至於擔心12月18日四大公投結果將影響到四接，曾文生回，公投是對事的投票，每個案子都有獨立背景，「但公投是在否定一項政策的發展，否定是人民的意志，但政府一定有責任要說明後果是什麼。」

對於預計補件時程，曾文生說因為環評委員要求1月30日補件，因此就會在此之前把相關資料補齊。其中，牽涉到幾個替代地點評估，如深澳、大武崙或是台北港，「昨天的討論我個人覺得很平和，大家把問題一個一個理出來，跟討論三接過程完全不同。」